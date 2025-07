Andrea Locatelli (4.): «Stellt mich nicht zufrieden»

Mit Platz 4 holte Andrea Locatelli im ersten Lauf der Superbike-WM 2025 auf dem Balaton Circuit ein starkes Ergebnis. Der Italiener weiß, dass er mit der Yamaha R1 derzeit kaum um Podestplätze mitfahren kann.

Am Freitag merkte man noch, dass Yamaha als einer von nur zwei Herstellern nicht an den beiden Track-Days Ende Juni auf dem Balaton Park Circuit teilgenommen hatte. Letztlich erwies sich Platz 11 von Andrea Locatelli aber als Ausrutscher und im FP3 am Samstagvormittag stürmte der Italiener mit einer Steigerung von 1,5 sec auf den dritten Platz nach vorn. Als Dritter der Superpole bestätigte der 28-Jährige seine Performance.

«Im Qualifying haben wir wirklich gut gearbeitet und haben eine starke Rundenzeit erreicht», stellte Locatelli zufrieden fest. «Mit hohen Temperaturen haben wir auf dieser Strecke noch Schwierigkeiten, aber wir arbeiten daran. Man muss bedenken, dass wir erstmals hier sind und keine Referenzdaten aus der Vergangenheit haben.»

© LAT Willkommen in Abu Dhabi © LAT Die Fahrer zum letzten Rennen der Saison © LAT Zhou Guanyu und Liam Lawson © LAT Franco Colapinto © LAT Lewis Hamilton und Valtteri Bottas © LAT Start des Rennens © LAT Start des Rennens © LAT Oscar Piastri © LAT Sergio Pérez © LAT Yuki Tsunoda © LAT Carlos Sainz © LAT Nico Hülkenberg © LAT Pierre Gasly © LAT Lando Norris © LAT Max Verstappen © LAT Charles Leclerc © LAT George Russell © LAT Lewis Hamilton © LAT Fernando Alonso © LAT Lando Norris gewinnt das Rennen © LAT Sieger Lando Norris © LAT McLaren ist Konstrukteurs-Weltmeister © LAT Zak Brown und Lando Norris © LAT Sainz, Norris, Leclerc © LAT Sieger Lando Norris Zurück Weiter

Auch im ersten Lauf muss sich der Yamaha-Werkspilot, der seinen Vertrag jüngst um zwei Jahre bis 2027 verlängert hatte, nichts vorwerfen. Beim zweiten Start belegte Locatelli bis Runde 4 die zweite Position. Erst dann fiel er sukzessive hinter die Ducati-Piloten Sam Lowes (der später stürzte), Nicolò Bulega und Alvaro Bautista zurück.

«Momentan ist unsere Taktik, mit einem guten Start möglichst lange vorn mitzuhalten, um später die Situation zu managen. Es ist, wie es ist, und uns ist bewusst, dass wir nachlegen müssen», erklärte Loka. «Mich stellt das nicht zufrieden, weil ich in jedem Rennen mein Maximum mit dem Bike gebe und das bestmögliche Ergebnis erreichen möchte. Ich denke aber, am Ende ist Yamaha glücklich mit dem, was ich tue. Ich konnte zwar erneut zeigen, dass ich der derzeit beste Yamaha-Pilot bin, andererseits könnten es bessere Resultate werden, wenn wir unser Level ein wenig steigern können.»

© donnyfoto.com Massenunfall auf dem Balaton Park Circuit © donnyfoto.com Massenunfall auf dem Balaton Park Circuit © donnyfoto.com Massenunfall auf dem Balaton Park Circuit © donnyfoto.com Massenunfall auf dem Balaton Park Circuit © donnyfoto.com Massenunfall auf dem Balaton Park Circuit © donnyfoto.com Massenunfall auf dem Balaton Park Circuit © donnyfoto.com Massenunfall auf dem Balaton Park Circuit © donnyfoto.com Massenunfall auf dem Balaton Park Circuit © donnyfoto.com Massenunfall auf dem Balaton Park Circuit © donnyfoto.com Massenunfall auf dem Balaton Park Circuit © donnyfoto.com Massenunfall auf dem Balaton Park Circuit © donnyfoto.com Massenunfall auf dem Balaton Park Circuit © donnyfoto.com Massenunfall auf dem Balaton Park Circuit © donnyfoto.com Massenunfall auf dem Balaton Park Circuit © donnyfoto.com Massenunfall auf dem Balaton Park Circuit © donnyfoto.com Massenunfall auf dem Balaton Park Circuit © donnyfoto.com Massenunfall auf dem Balaton Park Circuit Zurück Weiter