Balaton, Lauf 1: Erst Massencrash, dann Toprak-Sieg

Der erste Lauf der Superbike-WM 2025 auf dem Balaton Circuit wurde nach einem Massensturz abgebrochen. Den Sieg räumte am Ende BMW-Star Toprak Razgatlioglu vor Nicolo Bulega (Ducati) ab.

In der Superpole am Vormittag hatte sich Weltmeister Toprak Razgatlioglu (BMW) den vordersten Startplatz gesichert. Neben dem Türken starteten der aufstrebende Sam Lowes (Ducati) und Andrea Locatelli (Yamaha) in den ersten Lauf. WM-Leader Nicolò Bulega (Ducati) war Vierter der Startaufstellung. Dominique Aegerter (Yamaha) hatte sich auf Position 13 qualifiziert.

Bei Rennstart um 14 Uhr hatte sich die Sonne über dem Balaton Park Circuit durchgesetzt und es herrschten 30 Grad Celsius. Der erste Start begann dramatisch mit einem Sturz von sieben Piloten im Mittelfeld in Kurve 2: Danilo Petrucci, Yari Montella, Andrea Iannone, Ryan Vickers (alle Ducati), Remy Gardner (Yamaha), Iker Lecuona (Honda) und Garrett Gerloff (Kawasaki). Die Reinigung der Rennstrecke und die Beseitigung aller Trümmerteile benötigten einige Minuten.

Der Restart erfolgte über 20 Runden und ohne Gardner, der im Medical-Center durchgecheckt wurde, sowie Vickers und Lecuona, deren Motorräder nicht rechtzeitig repariert waren. Petrucci startete von ganz hinten. Als Verursacher für das Chaos wurde Andrea Iannone ausgemacht, der eine doppelte Long-Lap als Strafe erhielt.

Beim zweiten Start ging alles glatt und Razgatlioglu kam als Führender aus der ersten Runde. Mit schnellen Rundenzeiten setzte sich der Türke an der Spitze von Locatelli und Sam Lowes ab, während Bulega auf Platz 6 zurückgefallen war und sich mühsam nach vorn arbeiten musste.

Als Sam Lowes in Runde 7 auf Platz 2 liegend stürzte, war Bulega erster Verfolger von Razgatlioglu – aber der war um fast vier Sekunden enteilt und kontrollierte seinen Vorsprung auf den Italiener souverän und kreuzte ungefährdet als Sieger die Ziellinie. Es ist der siebte Sieg in Folge für den BMW-Star!

Die Ducati-Werkspiloten Bulega und Alvaro Bautista komplettierten in dieser Reihenfolge das Podium.

Bester Yamaha-Pilot wurde erwartungsgemäß Andrea Locatelli auf Platz 5. Derweil erlebte Jonathan Rea ein Desaster und schied nach zwei Stürzen aus.

Ein starkes Rennen fuhr Danilo Petrucci, der vom letzten Startplatz guter Fünfter wurde.

Mit Alex Lowes (6./Bimota), Xavi Vierge (8./Honda) und Garrett Gerloff (9./Kawasaki) brachte jeder Hersteller mindestens ein Motorrad in die Top-10.

Der Schweizer Dominique Aegerter brachte seine Yamaha auf der zwölften Position ins Ziel.

So lief das Rennen:

Start: Razgatlioglu vor Locatelli, Lowes und Bulega in die erste Kurve. Bulega fällt in Kurve 2 hinter Bautista und Rea auf Platz 6 zurück.



Runde 1: Razgatlioglu 0,5 sec vor Loka und Lowes. Bulega vorbei an Rea auf Platz 5. Aegerter auf 13. Iannone (18.) hat seine erste Long-Lap absolviert.



Runde 2: Razgatlioglu in 1:40,056 min um fast eine Sekunde vor Locatelli. Petrucci bereits auf Platz 10. Iannone nach zweiter Long-Lap auf Platz 19.



Runde 3: Razgatlioglu zieht in 1:39,845 min weiter davon, dahinter Loca und Lowes. Bulega vorbei an Bautista auf Platz 4. Rea (6.) hält Alex Lowes und Vierge in Schach.



Runde 4: Sam Lowes (3.) findet keinen Weg an Locatelli vorbei. Petrucci bereits Siebter. Rea jetzt Neunter. Aegerter auf 15 zurückgefallen.



Runde 5: Razgatlioglu 3,1 sec vor dem neuen Zweiten, Sam Lowes. Bulega (4.) am Hinterrad von Locatelli.



Runde 6: Razgatlioglu verliert 0,5 sec auf Lowes, führt aber weiter um 2,7 sec. Bulega jetzt Dritter. Aegerter auf 16.



Runde 7: Razgatlioglu brennt eine 1:39,732 min in den Asphalt und liegt um 3,8 sec vorn. Sam Lowes gestürzt. Bulega übernimmt kampflos Platz 2. Vierge, Rea, Gerloff und Montella kämpfen um Platz 7.



Runde 8: Locatelli und Bautista kämpfen um Platz 3. Auch Alex Lowes (5.) fährt schneller als der Italiener.



Runde 9: Razgatlioglu und Bulega unverändert. Bautista schnappt sich Platz 3 von Locatelli.



Runde 10: Razgatlioglu erstmals über vier Sekunden vor Bulega und 6 sec vor Bautista. Petrucci (6.) am Hinterrad von Alex Lowes. Rea führt die Gruppe um Platz 7 an.



Runde 11: Aegerter auf 15, 2,7 sec dahinter Iannone.



Runde 12: Die Top-6 unverändert. Montella hat sich auf Platz 7 durchgesetzt. Aegerter vorbei an Sofuoglu auf Platz 14.



Runde 13: Bulega holt 0,7 sec auf Razgatlioglu auf! Gerloff mit der einzigen Kawasaki auf Platz 10.



Runde 14: Bulega erneut 0,2 sec schneller. Petrucci (6.) immer noch hinter Alex Lowes.



Runde 15: Rea auf Platz 8 liegend gestürzt. Der Rekordweltmeister reiht sich auf Platz 18 wieder ein. Damit rutscht Iannone auf Platz 15 in die Punkte vor.



Runde 16: Razgatlioglu und Bulega fahren identische Rundenzeiten. Bautista sicher auf Platz 3. Petrucci hat Platz 5 von Alex Lowes übernommen. Rea stürzt ein zweites Mal, dieses Mal endgültig.



Runde 17: Die Top-10 nicht in unmittelbare Positionskämpfe verwickelt. Aegerter vorbei an Mackenzie auf Platz 12.



Runde 18: Razgatlioglu 3,8 sec vor Bulega und 6,2 vor Bautista.



Runde 19: Iannone (13.) hat sich vorbei an Sofuoglu und Mackenzie ans Hinterrad von Aegerter geschlichen.



Letzte Runde: Razgatlioglu gewinnt vor Bulega und Bautista, dann Locatelli und Petrucci.Aegerter hält Iannone in Schach.