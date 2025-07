Balaton, Superpole: Toprak dominiert nach Abbruch

Die erste Superpole der Superbike-WM 2025 auf dem Balaton Park Circuit entschied BMW-Star Toprak Razgatlioglu für sich. Zuvor musste die Session nach einem heftigen Sturz abgebrochen werden.

Im morgendlichen dritten Training fuhr Sam Lowes (Ducati) in 1:38,747 min die bisher schnellste Zeit an diesem Wochenende. Damit sorgte der Engländer für den Rundenrekord auf dem Balaton Park Circuit. Innerhalb 0,4 sec zum MarcVDS-Piloten blieben nur Toprak Razgatlioglu (BMW) und Andrea Locatelli (Yamaha).

Zu Beginn der Superpole um 11 Uhr Ortszeit war es bewölkt, aber trocken und warm. Es handelt sich um ein traditionelles Qualifikations-Training, in dem alle Fahrer 15 Minuten lang Zeit haben, um eine bestmögliche Zeit zu fahren.

Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhren die meisten Piloten sofort auf Piste. Als letzte Teilnehmer setzten sich Andrea Iannone (Ducati) und Garrett Gerloff (Kawasaki)auf ihre Motorräder. Für die erste ansprechende Rundenzeit sorgte Razgatlioglu, der auf seiner ersten fliegenden Runde bereits eine 1:38,459 min erreichte. Hinter dem Weltmeister reihten sich zunächst Locatelli, Sam Lowes und Danilo Petrucci (Ducati) ein. Ein Sturz von Xavi Vierge (Honda) zu Beginn der zweiten fliegenden Runde sorgte für gelbe Flaggen in Kurve 1.

Nur wenige Piloten fuhren mehr als zwei Runden. Eine Verbesserung erreichte lediglich Razgatlioglu, der in 1:38,369 min nun über 0,5 sec Vorsprung auf seine Verfolger hatte. Nach acht Minuten standen die Motorräder in den Boxen zur Vorbereitung auf den zweiten Versuch. In der Honda-Garage wurde derweil hektisch an der Fireblade von Vierge gearbeitet.

Bei noch sechs Minuten begann die finale Phase, doch als Tito Rabat in Kurve 8 heftig stürzte und Trümmerteile der Petronas-Honda auf der Strecke liegenblieben, wurde die Superpole mit nur noch 2:43 min auf der Uhr abgebrochen. Bei Restart stürmte das Feld auf die Piste. Unter Berücksichtigung der Out-Lap war maximal eine fliegende Runde möglich.

Am Ende verbesserte sich Razgatlioglu in 1:38,357 min seinen Rekord minimal, auf Platz 2 qualifizierte sich Sam Lowes, der Locatelli auf die dritte Position verdrängte. WM-Leader Nicolò Bulega (Ducati) steigerte sich und eröffnet die zweite Reihe, die von Petrucci und Iker Lecuona (Honda) komplettiert wird.

Die Routiniers Alvaro Bautista (Ducati) und Jonathan Rea (Yamaha) erreichten die Plätze 7 und 10.

Pech hatte Alex Lowes, der nach einem Sturz keine Verbesserung erreichte, als Zwölfter aber dennoch bester Bimota-Pilot wurde. Garrett Gerloff wurde mit der einzigen Kawasaki 14.

Dominique Aegerter (Yamaha) qualifizierte sich auf Startplatz 13.