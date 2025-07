Balaton, Lauf 2: Razgatlioglu (BMW) demütigt Ducati

Mit dem Sieg im zweiten Superbike-Lauf auf dem Balaton Park Circuit holte Toprak Razgatlioglu das dritte Triple in Folge. Die geballte Konkurrenz von Ducati war chancenlos. Versöhnliches Rennen von Domi Aegerter.

Die Startaufstellung des zweiten Laufs hatte sich durch das Superpole-Race auf dem Balaton Circuit entscheidend geändert. Von der Pole-Position startete zum dritten Mal Toprak Razgatlioglu (BMW), doch Nicolò Bulega (Ducati) fiel auf Startplatz 10 zurück. Die erste Reihe komplettierten Sam Lowes und Alvaro Bautista (beide Ducati). Größter Profiteur der Regel war Axel Bassani (Bimota), der von Platz 20 auf die sechste Position nach vorn rückte. Für Dominique Aegerter (Yamaha) blieb es bei Startplatz 13.

Um 14 Uhr zogen dunkle Wolken über die Rennstrecke und der Wind frischte auf; für den Nachmittag war Regen vorhergesagt, die Rennstrecke blieb aber bis zum Ende trocken. 42.809 Zuschauer auf den Tribünen sahen ein unterhaltsames zweites Rennen.

Den Sprint zur ersten Kurve gewann Bautista, doch noch in Runde 1 erkämpfte sich Razgatlioglu die Führung und zog mit schnellen Rundenzeiten davon. Der BMW-Pilot profitierte dabei auch von den Positionskämpfen hinter ihm, als er nach sechs Runden bereits um fünf Sekunden führte. Derweil pflügte Bulega durch das Feld und war erster Verfolger des Türken – Bautista war zu diesem Zeitpunkt bereits per Sturz ausgeschieden.

In den folgenden Runden blieb Razgatlioglu der bestimmende Fahrer. Auch wenn Bulega die Rundenzeiten des zweifachen Weltmeisters halbwegs mitgehen konnte, wuchs der Vorsprung des BMW-Piloten weiter an und betrug nach 11 von 21 Runden 6,8 sec. Am Ende kreuzte Razgatlioglu 10,3 sec vor seinem Rivalen die Ziellinie.

Mit Platz 3 setzte Sam Lowes seinen beeindruckenden Aufwärtstrend fort. Der Engländer verlässt Ungarn als WM-Sechster.

Hinter Danilo Petrucci auf Platz 4 brachte Andrea Locatelli (Yamaha) ein unauffälliges Rennen auf dem fünften Platz ins Ziel. Ein solides Rennen fuhr Bimota-Pilot Alex Lowes (6.), der in der Schlussphase mehr Reserven hatte als Xavi Vierge (7.), der mit der Honda lange um Platz 5 kämpfte und eine bemerkenswerte Performance zeigte.

Dominique Aegerter zeigte im zweiten Lauf seine beste Leistung an diesem Wochenende und holte als Achter das erhoffte einstellige Ergebnis.

Ein Desaster erlebte Jonathan Rea, der sich als Zwölfter mit Händen und Füßen gegen Yamaha-Privatier und Rookie Bahattin Sofuoglu zur Wehr setzen musste.

So lief das Rennen:

Start: Bautista vor Razgatlioglu vor Locatelli in die erste Kurve. Bulega auf neun. Aegerter Zwölfter. Nach wenigen Kurven übernimmt der Türke die Führung.



Runde 1: Razgatlioglu vor Bautista, Locatelli, Sam Lowes, Vierge, Bulega und Rea.



Runde 2: Razgatlioglu in 1:40,057 min um 0,9 sec vor Bautista. Dann Locatelli, Sam Lowes und Bulega. Aegerter Zwölfter.



Runde 3: Razgatlioglu in 1:39,459 min um 2,2 sec vorn. Bautista und Sam Lowes raufen um Platz 2. Petrucci (6.) auf dem Vormarsch.



Runde 4: Sam Lowes (2.) hat sich gegen Bautista durchgesetzt und auch Bulega zieht an seinem Teamkollegen vorbei.



Runde 5: Razgatlioglu profitiert von den Positionskämpfen hinter ihm und führt um 4,9 sec vor Lowes und Bulega. Bautista (4.) fällt zurück. Rea hinter Sofuoglu und Aegerter auf Platz 14 zurückgefallen.



Runde 6: Bulega jetzt erster Verfolger von Razgatlioglu. Bautista gestürzt – die Ducati schlägt hart in der Streckenbegrenzung ein, aber der Spanier steht sofort auf.



Runde 7: Razgatlioglu um 5,3 sec vorn, dann Bulega, Sam Lowes, Petrucci und Locatelli. Vierge, Vickers und Alex Lowes kämpfen um Platz 6.



Runde 8: Razgatlioglu 5,8 sec vor Bulega, der das Tempo des Weltmeisters nicht ganz mitgehen, sich aber von Sam Lowes und Petrucci absetzen kann.



Runde 9: Schnellste Runde Razgatlioglu in 1:39,403 min! Mackenzie und Aegerter kämpfen um Platz 10. Rea auf 14.



Runde 10: Razgatlioglu 6,4 sec vor Bulega und 8 sec vor Lowes und Petrucci, die um P3 kämpfen. Vierge (6.) weiter unter Druck von Vickers.



Runde 11: Nur die Top-3 fahren unter 1:40 min. Sturz Michael van der Mark (BMW).



Runde 12: Razgatlioglu fährt in 1:39,384 min eine neue schnellste Runde und führt um 7,4 sec vor Bulega. Vickers (6.) hat sich gegen Vierge durchgesetzt.



Runde 13: Locatelli behauptet sich weiter auf Platz 5. Aegerter (10.) hat Mackenzie um eine Sekunde distanziert.



Runde 14: Bulega fährt nur noch 1:40 min. Die Positionen der Top-5 sind stabil.



Runde 15: Vickers erhält eine Long-Lap-Strafe – und der Engländer kommt in den Kies und fällt von Platz 6 auf 14 zurück.



Runde 16: Razgatlioglu 8,9 sec vor Bulega und 11,4 sec vor Sam Lowes. Aegerter jetzt Neunter.



Runde 17: Keine Veränderungen in den Top-10. Vierge (6.) unter Druck von Alex Lowes.



Runde 18: Alex Lowes übernimmt Platz 6 von Vierge. Rea (12.) muss sich gegen Yamaha-Privatier Bahattin Sofuoglu wehren.



Runde 19: Razgatlioglu jetzt 10 sec vor Bulega. Rea



Runde 20: Die Positionen sind bezogen. Sturz Vickers.



Letzte Runde: Razgatlioglu gewinnt vor Bulega und Sam Lowes.