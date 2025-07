Balaton: Regen kam über Nacht – Toprak im Warm-up 1.

Bereits am Samstagnachmittag wurde der SBK-Zeitplan für den Sonntag angepasst, die Teilnehmer der drei Klassen Superbike, Supersport und Frauen bekamen fünf Minuten mehr Warm-up – weil der Balaton Park Circuit nass ist.

In der Woche vor der SBK-Premiere nahe des Plattensees in Ungarn herrschte Hochsommer – in der Nacht von Samstag auf Sonntag kam der Regen und es kühlte um zehn Grad Celsius auf zirka 20 ab.



Für Sonntag ist kein Dauerregen vorhergesagt, aber Gewitter mit örtlichen Schauern. Bereits am Samstagnachmittag wurde deshalb der SBK-Zeitplan für den Sonntag angepasst, die Teilnehmer der drei WM-Klassen Superbike, Supersport und Frauen erhielten fünf Minuten mehr Warm-up, das entspricht drei zusätzlichen Runden. Der Grund: Niemand fuhr auf der neuen Strecke bislang im Nassen.

Den Auftakt machten um 8.45 Uhr die Superbike-Piloten. Polesetter Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW) hatte am Samstag im Qualifying den Rundenrekord 1:38,357 min aufgestellt.



Vorab hatte sich Andrea Iannone vom weiteren Renngeschehen abgemeldet: Der Italiener aus dem Team Pata Go Eleven Ducati verursachte im ersten Hauptrennen am Samstag einen Massencrash und zog sich dabei selbst starke Prellungen am Nacken, der Schulter und dem Brustkorb zu.

Im neu 15-minütigen Warm-up wurde die Bestzeit laufend verbessert, am Schluss lag Razgatlioglu mit 1:52,225 min eine Viertelsekunde vor Sam Lowes und 0,621 sec vor dem Dritten Ryan Vickers. Mit bereits über einer Sekunde Rückstand folgen in den Top-10 Danilo Petrucci, Yari Montella, Andrea Locatelli, Michael van der Mark, Nicolo Bulega, Alvaro Bautista und Jonathan Rea.



Die Session wurde wenige Sekunden vor ihrem offiziellen Ende wegen eines Motorschadens an Michael Rinaldis GMT94-Yamaha abgebrochen und musste anschließend gereinigt werden.