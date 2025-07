Iannone hinterließ ein Trümmerfeld – und ist verletzt

Andrea Iannone meldete sich von den Rennen am Sonntag verletzt ab

Insgesamt sieben Fahrer stürzten bei dem Unfall in Kurve 2

Garrett Gerloff, Remy Gardner und Iker Lecuona landeten nach dem von Andrea Iannone ausgelösten Massencrash im ersten Superbike-Hauptrennen in Balaton am Samstag im Krankenhaus. Jetzt meldete sich auch der Italiener ab.

Danilo Petrucci sprach nach dem heftigen, von Andrea Iannone ausgelösten Unfall im ersten Superbike-WM-Lauf auf dem neuen Balaton Park Circuit am Samstag aus, was viele seiner Kollegen dachten: «Er hat am Freitag allen anderen empfohlen ihr Gehirn zu benutzen, weil er seines nicht nutzen wollte – er wollte seines ausschalten.»

Iannone hatte beim Anbremsen auf die zweite Kurve mit einem gravierenden Fahrfehler eine Kettenreaktion ausgelöst, in deren Folge Garrett Gerloff (Kawasaki), Ryan Vickers (Motocorsa Ducati), Iker Lecuona (Honda), Remy Gardner (GRT Yamaha) und die beiden Barni-Ducati-Piloten Danilo Petrucci und Yari Montella stürzten – Gerloff, Lecuona und Gardner mussten verletzt ins Krankenhaus.

Fairerweise muss man sagen: Wären dem Massencrash keine so markigen Sprüche von Iannone vorausgegangen, würde er als das behandelt werden, was er war: ein Rennunfall.

Iannone konnte zum neugestarteten Rennen wieder antreten (Platz 13), meldete sich aber am Sonntagmorgen für die weiteren Läufe in Ungarn ab. Der 35-Jährige erlitt schmerzhafte Prellungen am Nacken, der Schulter und dem Brustkorb, es besteht zudem der Verdacht auf eine Verletzung des Schultereckgelenks.

Bevor die Verletzungen von Iannone publik wurden, hatte Bautista gesagt: «Lustig ist, dass Iannone am Freitag sagte, dass nicht die Strecke gefährlich ist, sondern der Sport und die Fahrer. Wenn die Fahrer keine seltsamen Manöver machen, dann kann auch nichts passieren. Er machte dann einen großen Fehler und hat viele Fahrer abgeräumt. Es gibt einige kritische Bereiche auf dieser Strecke, was die Sicherhit betrifft. Aber selbst auf der sichersten Strecke passieren Unfälle, wenn ein Fahrer unverantwortliche Manöver begeht. Die ersten Kurven sind tückisch. Dort liegen alle eng beisammen, wenn einer einen Fehler macht, gibt es ein Chaos.»

Promoter Dorna lud Iannone am Samstagabend zum Gespräch mit Journalisten; der sonst nie um eine Antwort verlegene Routinier sagte ab und ließ stattdessen ungewohnt kleinlaut mitteilen: «Beim Richtungswechsel zwischen Kurve 1 und 2 befand ich mich in der Mitte des Feldes, versuchte zu bremsen, das Motorrad begann zu rutschen und ich konnte nicht mehr anhalten. Ich möchte mich bei allen beteiligten Fahrern und Teams entschuldigen.»

Go-Eleven-Ducati-Teammanager Denis Sacchetti versuchte die Wogen ebenfalls zu glätten: «Andrea wurde für das Geschehene bestraft, aber er hat es sicherlich nicht absichtlich getan, und ihm selbst geht es nach dem Aufprall auch nicht gut. Die ersten beiden Kurven hier sind wirklich eng, und schon der kleinste Fehler kann zu einem Sturz führen. Es tut mir leid für die betroffenen Teams und Fahrer.»

Ergebnis Superbike-WM 2025, Balaton Park, Rennen 1: Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 3,738 sec 3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 6,002 4. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 13,993 5. Danilo Petrucci (I) Ducati + 16,174 6. Alex Lowes (GB) Bimota + 16,590 7. Yari Montella (I) Ducati + 24,048 8. Xavi Vierge (E) Honda + 26,675 9. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 29,620 10. Axel Bassani (I) Bimota + 30,105 11. Michael vd Mark (NL) BMW + 33,236 12. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 33,767 13. Andrea Iannone (I) Ducati + 36,971 14. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 37,944 15. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 38,243 16. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 45,308 17. Tito Rabat (E) Honda + 46,406 18. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1 min - Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda - Jonathan Rea (GB) Yamaha - Sam Lowes (GB) Ducati - Iker Lecuona (E) Honda - Ryan Vickers (GB) Ducati - Remy Gardner (AUS) Yamaha Superbike-WM 2025: Stand nach 22 von 36 Rennen Pos Fahrer Motorrad Punkte 1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 370 2. Nicolo Bulega (I) Ducati 361 3. Danilo Petrucci (I) Ducati 220 4. Alvaro Bautista (E) Ducati 210 5. Andrea Locatelli (I) Yamaha 201 6. Sam Lowes (GB) Ducati 131 7. Xavi Vierge (E) Honda 98 8. Alex Lowes (GB) Bimota 95 9. Iker Lecuona (E) Honda 90 10. Andrea Iannone (I) Ducati 87 11. Scott Redding (GB) Ducati 76 12. Remy Gardner (AUS) Yamaha 76 13. Axel Bassani (I) Bimota 73 14. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 70 15. Michael vd Mark (NL) BMW 70 16. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 67 17. Yari Montella (I) Ducati 58 18. Jonathan Rea (GB) Yamaha 32 19. Ryan Vickers (GB) Ducati 24 20. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 14 21. Tarran Mackenzie (GB) Honda 11 22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 4 23. Tito Rabat (E) Yamaha 3 24. Tetsuta Nagashima (J) Honda 2