Nach Ungarn-Schlappe: Nicolò Bulega räumt Fehler ein

Im Superpole-Race und im zweiten Superbike-Lauf auf dem Balaton Circuit wurde Nicolò Bulega von Toprak Razgatlioglu (BMW) empfindlich geschlagen. Der Ducati-Pilot entschuldigte sich anschließend bei seinem Aruba.it-Team.

Zweite Plätze in den Hauptrennen waren das Maximum, was Nicolò Bulega bei der Superbike-Premiere auf dem Balaton Park Circuit erreichen konnte. Das sind starke Ergebnisse, doch Rückstände von 3,8 sec im ersten Lauf und 10 sec am Sonntagnachmittag sind eine herbe Klatsche für den Ducati-Werkspiloten. Dazu gesellte sich das Desaster im Superpole-Race, in dem der Italiener auf teilweise feuchter Piste als 13. unter die Räder kam.

«Auf der Besichtigungsrunde waren einige Kurven ziemlich nass, aber dann frischte der Wind, die Streckentemperatur wurde höher und der Asphalt trocknete viel schneller, als wir es erwartet hatten. Ich entschied mich für Intermediates, weil es für mich die sinnvollste Wahl war», erklärte Bulega die Ursache im Sprintrennen. «Das war eine Fehleinschätzung, allerdings sind solche Bedingungen für mich schon immer schwierig gewesen und ich konnte nichts besseres herausholen. Ich kann mich dafür nur bei meinem Team entschuldigen, weil es meine Entscheidung war. Im zweiten Lauf konzentrierte ich mich darauf, meinen Fehler bestmöglich auszubügeln.»

Während Bulega mit 50 Punkten die Heimreise antritt, sammelte WM-Leader Toprak Razgatlioglu (BMW) 62 Zähler für sein drittes Triple in Serie und liegt nun 26 Punkte vor dem 25-Jährigen. Es ist klar, wer mit einem größeren Selbstvertrauen in die Sommerpause der seriennahen Weltmeisterschaft geht.

«Mental ist die Situation für Toprak perfekt – allerdings ändert das für mich nichts, weil klar ist, dass er immer stark ist», betonte der Ducati-Pilot. «Ich werde wie immer versuchen, meine beste Performance abzuliefern und unser Paket zu optimieren. Das werde ich mit Ducati diskutieren, denn ein wenig können wir uns noch verbessern. Nach Most hat BMW nachgelegt. Zu Saisonbeginn war ich etwas schneller, aber seitdem – was auch immer sie gefunden haben – werden sie besser und besser. Wir müssen daran arbeiten, wie wir unser Bike verbessern. Mein Gefühl ist, dass ich derzeit 100 Prozent unseres Potenzials ausschöpfe.»