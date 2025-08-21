Aragon-Test ohne Lecuona: Honda mit Moto2-Ass Garcia

Weil Iker Lecuona nach seinem Sturz auf dem Balaton Circuit nicht fit ist, fällt der Honda-Werkspilot für den anstehenden Superbike-Test in Aragon aus. Als Ersatz kommt Sergio Garcia aus der Moto2 zum Zuge.

In der Superbike-WM ist Iker Lecuona seit Jahren vom Pech verfolgt und erleidet eine Verletzung nach der anderen. Zuletzt war der Spanier in den Massenunfall im ersten Lauf auf dem Balaton Park Circuit verwickelt und zog sich dabei einen Bruch von Speiche und Elle zu. Der 25-Jährige unternimmt alles, um die Heilung zu beschleunigen, unter anderem absolviert er Sitzungen in der Druckkammer.

Lecuona wird den Aragon-Test in der kommenden Woche aber definitiv verpassen. Der von Honda organisierte Test findet am Montag und Dienstag kommender Woche statt. Das in Barcelona ansässige Werksteam hat sich daher Sergio Garcia aus der Moto2 als Ersatz besorgt. Für den japanischen Hersteller dürfte es nicht darum gehen, dass der 22-Jährige in das Testprogramm eingebunden wird. Vielmehr soll der Superbike-Rookie als möglicher Ersatz für das Meeting in Magny-Cours vorbereitet werden, falls Lecuona bis zum ersten Septemberwochenende nicht einsatzbereit sein sollte.

Außerdem: Für die Superbike-WM 2026 hat Honda bisher nur Jake Dixon verpflichtet und ist noch auf der Suche nach einem zweiten Piloten. Denn Lecuona steht kurz vor der Unterschrift bei Aruba.it Ducati und mit Xavi Vierge soll es nicht weitergehen.

Der 22-jährige Garcia tritt am kommenden Wochenende jedoch mit dem IntactGP-Team als Ersatz für den angeschlagenen Senna Agius beim Moto2-Meeting auf dem Balaton Park Circuit an. Es ist daher wahrscheinlich, dass am ersten Testtag nur Xavi Vierge auf der Strecke sein wird und Garcia erst am Dienstag sein Debüt auf der CBR1000RR-R geben wird.