Rea, Toprak und Bautista: Giganten der Superbike-WM

Toprak Razgatlioglu wechselt in die MotoGP und der Verbleib von Jonathan Rea und Álvaro Bautista in der Superbike-WM ist unsicher. Die Fußstapfen für die nächste Generation wären riesig.

Erst wenn man sich mit der Statistik der Superbike-WM beschäftigt, stellt man fest, dass sich die seriennahe Weltmeisterschaft in einer goldenen Ära befindet. Denn mit Jonathan Rea (Yamaha), Toprak Razgatlioglu (BMW) und Álvaro Bautista (Ducati) sind drei mehrfache Weltmeister am Start. Wie stark dieses Trio, auch im Vergleich zu Legenden wie Carl Fogarty oder Troy Bayliss, ist, verrät die Statistik.

Es gibt praktisch keine relevante Disziplin, in der Rea, Razgatlioglu und Bautista nicht auf vorderen Positionen zu finden sind – bei der Anzahl von Siegen belegt dieses Trio sogar die ersten drei Plätze!

Doch im schlimmsten Fall wird die Superbike-WM ihre Stars verlieren, denn der Türke wechselt bekanntlich in die MotoGP und der Nordire und Spanier haben nach zwei mageren Jahren keinen Vertrag für die Superbike-WM 2026 in der Tasche. Ihre Namen werden aber für lange Zeit die Statistik dominieren.