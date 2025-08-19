Rea, Toprak und Bautista: Giganten der Superbike-WM
Zuletzt standen Razgatlioglu, Bautista und Rea in Portimao 2023 gemeinsam auf dem Podium
Erst wenn man sich mit der Statistik der Superbike-WM beschäftigt, stellt man fest, dass sich die seriennahe Weltmeisterschaft in einer goldenen Ära befindet. Denn mit Jonathan Rea (Yamaha), Toprak Razgatlioglu (BMW) und Álvaro Bautista (Ducati) sind drei mehrfache Weltmeister am Start. Wie stark dieses Trio, auch im Vergleich zu Legenden wie Carl Fogarty oder Troy Bayliss, ist, verrät die Statistik.
Es gibt praktisch keine relevante Disziplin, in der Rea, Razgatlioglu und Bautista nicht auf vorderen Positionen zu finden sind – bei der Anzahl von Siegen belegt dieses Trio sogar die ersten drei Plätze!
Doch im schlimmsten Fall wird die Superbike-WM ihre Stars verlieren, denn der Türke wechselt bekanntlich in die MotoGP und der Nordire und Spanier haben nach zwei mageren Jahren keinen Vertrag für die Superbike-WM 2026 in der Tasche. Ihre Namen werden aber für lange Zeit die Statistik dominieren.
|Statistik der Superbike-WM seit 1988
|Pos
|Fahrer
|WM-Titel
|1
|Jonathan Rea
|6
|2
|Carl Fogarty
|4
|3
|Troy Bayliss
|3
|4
|Álvaro Bautista
|2
|5
|Toprak Razgatlıoğlu
|2
|6
|Fred Merkel
|2
|7
|Doug Polen
|2
|8
|Colin Edwards
|2
|9
|Troy Corser
|2
|10
|James Toseland
|2
|11
|Max Biaggi
|2
|Pos
|Fahrer
|Siege
|1
|Jonathan Rea
|119
|2
|Toprak Razgatlıoğlu
|72
|3
|Álvaro Bautista
|63
|4
|Carl Fogarty
|59
|5
|Troy Bayliss
|52
|6
|Noriyuki Haga
|43
|7
|Tom Sykes
|34
|8
|Troy Corser
|33
|9
|Chaz Davies
|32
|10
|Colin Edwards
|31
|Pos
|Fahrer
|Podestplätze
|1
|Jonathan Rea
|264
|2
|Toprak Razgatlıoğlu
|162
|3
|Troy Corser
|130
|4
|Álvaro Bautista
|120
|5
|Noriyuki Haga
|116
|6
|Tom Sykes
|114
|7
|Carl Fogarty
|109
|8
|Chaz Davies
|99
|9
|Troy Bayliss
|94
|10
|Aaron Slight
|87
|Pos
|Fahrer
|Schnellste Rd.
|1
|Jonathan Rea
|104
|2
|Toprak Razgatlıoğlu
|61
|3
|Noriyuki Haga
|59
|4
|Álvaro Bautista
|57
|5
|Carl Fogarty
|48
|6
|Troy Corser
|45
|7
|Tom Sykes
|39
|8
|Chaz Davies
|37
|9
|Troy Bayliss
|35
|10
|Carlos Checa
|31
|Pos
|Fahrer
|Hattrick
|1
|Jonathan Rea
|31
|2
|Toprak Razgatlıoğlu
|28
|3
|Álvaro Bautista
|24
|4
|Troy Corser
|18
|5
|Carl Fogarty
|17
|6
|Troy Bayliss
|13
|7
|Tom Sykes
|13
|8
|Carlos Checa
|8
|9
|Nicolò Bulega
|8
|10
|Doug Polen
|7
|Pos
|Fahrer
|Pole-Position
|1
|Tom Sykes
|51
|2
|Jonathan Rea
|45
|3
|Troy Corser
|43
|4
|Troy Bayliss
|26
|5
|Toprak Razgatlıoğlu
|22
|6
|Carl Fogarty
|21
|7
|Doug Polen
|17
|8
|Neil Hodgson
|16
|9
|Colin Edwards
|15
|10
|Ben Spies
|11