Aragon-Test, Tag 2, 13 Uhr: Razgatlioglu weit voraus

Der zweite Superbike-Testtag im MotorLand Aragón ist im vollen Gange. Zur Mittagspause führt BMW-Star Toprak Razgatlioglu die Zeitenliste souverän an. Die schnellste Ducati pilotiert derzeit Privatier Sam Lowes (Marc VDS

Am Montag fuhr Nicolò Bulega (Ducati) in 1:48,829 min die beste Rundenzeit, Weltmeister Toprak Razgatlioglu (BMW) war als Zweiter 0,5 sec langsamer – während der Italiener jedoch als Einziger einen Qualifyer montieren ließ, verwendete der Türke einen Rennreifen.

Am zweiten Testtag unterbot Razgatlioglu seine Zeit bereits am Vormittag und führte die Zeitenliste um 11:00 Uhr in 1:49,237 min an. Innerhalb einer halben Sekunde zum 28-Jährigen folgten Sam Lowes (Ducati), Xavi Vierge (Honda) und Bulega. Nach der Vorarbeit von Testfahrer Javier Fores drehen nun auch die Bimota-Werkspiloten Alex Lowes und Axel Bassani flotte Runden. Nur eine halbe Stunde später legte Razgatlioglu mit dem zweiten Motorrad eine 1:49,038 min nach.

Um 12 Uhr hatte die Streckentemperatur die 40-Grad-Marke überschritten und unverändert führte Razgatlioglu die Zeitenliste an. Xavi Vierge (Honda) lag in 1:49,600 min weniger als 0,1 sec hinter Bulega auf Platz 6. Alex Lowes (7.) arbeitete sich in der Zeitenliste langsam nach oben und knabberte sich in 1:50,018 min an die 1:49er-Marke heran.



20 Minuten später fuhr der BMW eine 1:48,960 min, mutmaßlich mit einem Rennreifen und lag damit 0,5 sec vor Sam Lowes!

Bis zur Mittagspause tat sich nichts mehr. Der Aragon-Test geht um 14 Uhr weiter und endet um 18 Uhr.