Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Formel 1: Hamilton zum Rücktritt-Gerücht

Aragon-Test, Tag 2, 13 Uhr: Razgatlioglu weit voraus

Von Kay Hettich
Toprak Razgatlioglu vor Sam Lowes
© Gold & Goose

Toprak Razgatlioglu vor Sam Lowes

Der zweite Superbike-Testtag im MotorLand Aragón ist im vollen Gange. Zur Mittagspause führt BMW-Star Toprak Razgatlioglu die Zeitenliste souverän an. Die schnellste Ducati pilotiert derzeit Privatier Sam Lowes (Marc VDS
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Am Montag fuhr Nicolò Bulega (Ducati) in 1:48,829 min die beste Rundenzeit, Weltmeister Toprak Razgatlioglu (BMW) war als Zweiter 0,5 sec langsamer – während der Italiener jedoch als Einziger einen Qualifyer montieren ließ, verwendete der Türke einen Rennreifen.

Am zweiten Testtag unterbot Razgatlioglu seine Zeit bereits am Vormittag und führte die Zeitenliste um 11:00 Uhr in 1:49,237 min an. Innerhalb einer halben Sekunde zum 28-Jährigen folgten Sam Lowes (Ducati), Xavi Vierge (Honda) und  Bulega. Nach der Vorarbeit von Testfahrer Javier Fores drehen nun auch die Bimota-Werkspiloten Alex Lowes und Axel Bassani flotte Runden. Nur eine halbe Stunde später legte Razgatlioglu mit dem zweiten Motorrad eine 1:49,038 min nach.

Um 12 Uhr hatte die Streckentemperatur die 40-Grad-Marke überschritten und unverändert führte Razgatlioglu die Zeitenliste an. Xavi Vierge (Honda) lag in 1:49,600 min weniger als 0,1 sec hinter Bulega auf Platz 6. Alex Lowes (7.) arbeitete sich in der Zeitenliste langsam nach oben und knabberte sich in 1:50,018 min an die 1:49er-Marke heran.

20 Minuten später fuhr der BMW eine 1:48,960 min, mutmaßlich mit einem Rennreifen und lag damit 0,5 sec vor Sam Lowes!

Bis zur Mittagspause tat sich nichts mehr. Der Aragon-Test geht um 14 Uhr weiter und endet um 18 Uhr.

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Red Bull Ring: Die Lehren für den MotoGP-Event 2026

Von Ivo Schützbach
Obwohl das MotoGP-Spektakel auf dem Red Bull Ring in Spielberg gewohnt unterhaltsam, hochklassig und in vielen Bereichen einmalig war, fiel der Zuschauerzuspruch geringer aus als erhofft.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Di. 26.08., 11:50, Motorvision TV
    Super Cars
  • Di. 26.08., 12:20, Motorvision TV
    Top Speed Classic
  • Di. 26.08., 12:50, Motorvision TV
    Gearing Up
  • Di. 26.08., 13:15, Motorvision TV
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Di. 26.08., 13:50, Motorvision TV
    FastZone 2024
  • Di. 26.08., 14:00, Eurosport 2
    Motorsport: 24-Stunden-Rennen von Le Mans
  • Di. 26.08., 14:15, Motorvision TV
    Icelandic Formula Off-Road
  • Di. 26.08., 14:45, Motorvision TV
    Car History
  • Di. 26.08., 15:15, Motorvision TV
    Australian Drag Racing Championship
  • Di. 26.08., 16:00, Motorvision TV
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
» zum TV-Programm
6.95 02071959 C2608054512 | 4