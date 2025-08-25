Aragón-Test, 13 Uhr: Gutes Wetter, wenig Action

Das Wetter meinte es gut mit den angereisten Teams der Superbike- und Supersport-WM, doch am Vormittag des ersten Testtages im MotorLand Aragón spulten nur wenige Piloten flotte Runden ab.

Für den zweitägigen Superbike-Test im MotorLand Aragón am Montag und Dienstag dieser Woche haben sich viele Teams angemeldet, doch am ersten Vormittag war zunächst kaum Betrieb auf der Rennstrecke. Seit 9 Uhr war die 5077 Meter lange Piste geöffnet, doch bis 11 Uhr hatten nur vier Piloten einige wenige Runden gefahren – dabei waren die Bedingungen mit 27 Grad ideal.

Das einzige Superbike pilotierte Bimota-Testfahrer Javier Fores, der in 1:53,829 min die bis dahin schnellste Zeit gefahren war. Da der Spanier mit Grundeinstellungen und dem Einfahren von Teilen beschäftigt ist, fehlen zum Rundenrekord von Toprak Razgatlioglu (BMW) von 1:47,935 min fast sechs Sekunden.

Begleitet wurde der Spanier von den Supersport-Piloten Jeremy Alcoba (Kawasaki) sowie Marcel Schrötter und Ondrej Vostatek (beide WRP Ducati), die mit Rundenzeiten jenseits der 2 min unterwegs waren.

Bis 13 Uhr schwang sich mit Honda-Pilot Xavi Vierge lediglich ein Einsatzfahrer auf sein Motorrad, doch der Katalane beließ es bei einem Funktionstest.

Wegen der limitierten Testtage ist davon auszugehen, dass zuerst die Testfahrer die Basisarbeit leisten, bevor die Einsatzfahrer zum Zuge kommen – so wie es Bimota im Vorfeld angekündigt hat.