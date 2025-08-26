Offiziell: Bautista als Ducati-Privatier in SBK 2026

Dem Ducati-Team Barni Racing gelang mit der Verpflichtung von Alvaro Bautista ein Coup und der Superbike-WM bleibt ein Weltmeister erhalten.

Spätestens mit der Bekanntgabe seines Rücktritts zum Saisonende durch Jonathan Rea am Montag war klar, dass Álvaro Bautista den Platz bei Barni Ducati ergattern würde. Die Katastrophe, dass alle drei in diesem Jahr noch aktiven Weltmeister die Superbike-WM abhandenkommen, ist damit abgewendet.

Der Wechsel zum privaten und von Marco Barnabo geführten Ducati-Team war für den 40-jährigen Spanier die bestmögliche Alternative. Danilo Petrucci beweist mit regelmäßigen Podestplätzen, dass Material und Team auf einem hohen Niveau sind.



«Ich möchte Barni für das Vertrauen und Interesse danken, das er mir entgegengebracht hat. Unmittelbar nach der Bekanntgabe, dass ich für die Saison 2026 frei sein würde, hat er mich ohne zu zögern kontaktiert, und das bedeutet mir sehr viel», beteuerte Bautista. «Ich bin froh, in der Ducati-Familie zu bleiben, wo ich bereits Erfolge erzielt habe, und ich glaube, dass wir gemeinsam mit Barni großartige Ergebnisse erzielen können. Das Team wächst von Saison zu Saison stetig weiter, und diese Vereinbarung ist ein weiterer Schritt nach vorn.»

Bei Barni Racing wird der Spanier mit einem komplett neuen Team zusammenarbeiten. Selbst sein Crew-Chief Giulio Nava, seit 2015 an seiner Seite, wird ihn nicht begleiten.



«Es wird großes Engagement erfordern», weiß der zweifache Superbike-Weltmeister. «Aber ich bin zuversichtlich, weil ich in Barni große Motivation und einen starken Wettbewerbsgeist sehe. Ich möchte beweisen, dass ich noch gewinnen kann. Die letzten zwei Jahre waren aufgrund der neuen Vorschriften nicht einfach, aber jetzt, mit der neuen Panigale V4R und der Unterstützung von Ducati, haben wir alles, um wettbewerbsfähig zu sein.»

Nach seiner Unterschrift bei Barni Racing für die kommende Saison ist davon auszugehen, dass Bautista am zweiten Testtag in Aragón das 2026er Motorrad ausprobieren darf.