Sam Lowes (Ducati): Nur Toprak und Bulega schneller

Beim Aragón-Test in dieser Woche spulte Ducati-Privatier Sam Lowes ein intensives Programm ab und fuhr nebenbei hervorragende Rundenzeiten. Nur die Superbike-Stars Toprak Razgatlioglu und Nicolò Bulega waren schneller.

In seiner zweiten Superbike-Saison hat sich Sam Lowes das Stürzen zwar nicht gänzlich abgewöhnt, der Engländer fährt insgesamt aber auf einem deutlich höheren Niveau, stand bereits viermal auf dem Podium und kämpft konstant in den Top-5. Als WM-Sechster mit 156 Punkten ist der Ducati-Pilot zweitbester Privatier. Es ist klar: Bei den letzten vier Meetings wird mit Lowes zu rechnen sein.

Zur Vorbereitung auf das letzte Saisondrittel schloss sich sein MarcVDS-Team dem von Honda organisierten Test in Aragón an. Nach insgesamt 130 Runden an beiden Testtagen erreichte der 34-Jährige eine beeindruckende Rundenzeit von 1:48,956 min, womit Lowes am Dienstag bester Ducati-Pilot war. Über beide Tage gesehen gelangen nur Toprak Razgatlioglu (BMW/1:48,598 min) und Nicolò Bulega (Ducati/1:48,829 min) schnellere Runden.

«Es war ein sehr produktiver Test, und ich bin mit meiner Leistung am zweiten Tag zufrieden, weil ich das Gefühl habe, dass wir mit meinem Tempo auf gebrauchten Reifen einen Schritt nach vorn gemacht haben. Ich konnte auf Reifen, die fast die Renndistanz absolviert hatten, sehr schnell sein, das ist wirklich positiv», freute sich der Familienvater. «Wir konnten ein paar Teile ausprobieren, zu denen wir an einem Rennwochenende keine Gelegenheit hätten, und es war wie immer. Man findet einige positive und einige negative Aspekte, aber ich habe das Gefühl, dass wir auf der Bremse eine Verbesserung erreicht haben und ich das Motorrad besser verzögern kann. Aragón ist eine Strecke, die ich schon immer geliebt habe, und das Layout passt gut zur Ducati – aber es ist schön, mit dem Wissen abzureisen, dass wir konkurrenzfähig und stark sind.»

In zwei Wochen geht die Superbike-2025 zunächst in Magny-Cours weiter. Vor einem Jahr stürzte Lowes in Frankreich in beiden Hauptrennen und wurde im Superpole-Race nur 16. Nun peilt er das Podium an. «Ich freue mich wirklich darauf, schon bald in Magny-Cours wieder Rennen zu fahren. Meiner Meinung nach können wir dort wieder gut abschneiden», betonte der Ducati-Privatier.