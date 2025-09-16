Bassani (Bimota) rätselt: Was macht Lowes besser?

Während sein Teamkollege Alex Lowes in Magny-Cours mit Top-3-Ergebnissen glänzte, haderte Axel Bassani zuletzt mit dem Bimota-Superbike- Der Test in Jerez soll Klarheit bringen.

Obwohl Axel Bassani bei den Wintertests besser mit der Bimota KB998 zurechtzukommen schien, steht der Italiener in der Superbike-WM 2025 klar im Schatten von Alex Lowes. Den Jerez-Test will der Lockenkopf vorwiegend dafür nutzen, das Geheimnis seines Teamkollegen zu lüften – der Engländer fuhr in Magny-Cours drei dritte Plätze ein und sorgte damit für das beste Wochenende des Kleinserienherstellers aus Rimini.

Bimota schickt am Dienstag nur Testfahrer Javier Fores auf die Strecke. Bassani und Lowes greifen wegen der limitierten Testtage nur am Mittwoch ein. «Der Test in Jerez ist für mich sehr wichtig. Ich möchte etwas Neues am Motorrad entdecken», sagte Bassani. «Wir müssen unbedingt einen Schritt nach vorn machen, denn in den letzten Rennen hatten wir zu kämpfen. Alex und sein Team haben gezeigt, wie schnell dieses Motorrad sein kann. Er hat auf jeden Fall einen unglaublichen Job gemacht, weil er so hart gekämpft hat. In Magny-Cours hat er drei Podiumsplätze erreicht.»

Der für 2026 bereits bestätigte 26-Jährige weiter: «Wir müssen verstehen, wie wir uns verbessern können, denn uns fehlt etwas. Wir haben einige Dinge auszuprobieren, daher hoffe ich, dass wir diesen Test nutzen können, um die richtige Anzahl an Runden zu fahren und die richtigen Dinge auszuprobieren. Dann werden wir sehen, was passiert.»