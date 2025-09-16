Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Tragödie in Cremona: Tödlicher Unfall

Bassani (Bimota) rätselt: Was macht Lowes besser?

Von Kay Hettich
Axel Bassani und Alex Lowes
© Gold & Goose

Axel Bassani und Alex Lowes

Während sein Teamkollege Alex Lowes in Magny-Cours mit Top-3-Ergebnissen glänzte, haderte Axel Bassani zuletzt mit dem Bimota-Superbike- Der Test in Jerez soll Klarheit bringen.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Obwohl Axel Bassani bei den Wintertests besser mit der Bimota KB998 zurechtzukommen schien, steht der Italiener in der Superbike-WM 2025 klar im Schatten von Alex Lowes. Den Jerez-Test will der Lockenkopf vorwiegend dafür nutzen, das Geheimnis seines Teamkollegen zu lüften – der Engländer fuhr in Magny-Cours drei dritte Plätze ein und sorgte damit für das beste Wochenende des Kleinserienherstellers aus Rimini.

Bimota schickt am Dienstag nur Testfahrer Javier Fores auf die Strecke. Bassani und Lowes greifen wegen der limitierten Testtage nur am Mittwoch ein. «Der Test in Jerez ist für mich sehr wichtig. Ich möchte etwas Neues am Motorrad entdecken», sagte Bassani. «Wir müssen unbedingt einen Schritt nach vorn machen, denn in den letzten Rennen hatten wir zu kämpfen. Alex und sein Team haben gezeigt, wie schnell dieses Motorrad sein kann. Er hat auf jeden Fall einen unglaublichen Job gemacht, weil er so hart gekämpft hat. In Magny-Cours hat er drei Podiumsplätze erreicht.»

Der für 2026 bereits bestätigte 26-Jährige weiter: «Wir müssen verstehen, wie wir uns verbessern können, denn uns fehlt etwas. Wir haben einige Dinge auszuprobieren, daher hoffe ich, dass wir diesen Test nutzen können, um die richtige Anzahl an Runden zu fahren und die richtigen Dinge auszuprobieren. Dann werden wir sehen, was passiert.»

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Marquez-Brüder: Barcelona-Sieg als Wendepunkt?

Von Michael Scott
Im MotoGP-Grand-Prix in Barcelona konnte Alex Marquez Bruder Marc überflügeln und einen Meilenstein erreichen. SPEEDWEEK.com-Kolumnist Michael Scott fragt sich, ob das ein Wendepunkt sein könnte.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Di. 16.09., 11:50, Motorvision TV
    FastZone
  • Di. 16.09., 11:55, Spiegel TV Wissen
    Ultimate Processes
  • Di. 16.09., 12:20, Motorvision TV
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Di. 16.09., 12:45, Spiegel TV Wissen
    Ultimate Processes
  • Di. 16.09., 14:15, Motorvision TV
    Gearing Up
  • Di. 16.09., 15:10, Motorvision TV
    Australian Drag Racing Championship
  • Di. 16.09., 16:00, Motorvision TV
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Di. 16.09., 16:30, Motorvision TV
    Motorradsport: FIM Enduro World Championship
  • Di. 16.09., 16:50, Spiegel Geschichte
    Ultimate Processes
  • Di. 16.09., 17:00, Motorvision TV
    Isle of Man Tourist Trophy
» zum TV-Programm
6.96 13091925 C1609054512 | 6