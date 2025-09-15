SBK-Test in Jerez: Bimota sucht den letzten Schliff

Der letzte Test der Superbike-WM 2025 findet diese Woche in Jerez de la Frontera statt. Für Bimota ist die Rückkehr auf die Rennstrecke im Süden Spaniens doppelt wichtig.

Nach drei Top-3-Ergebnissen von Alex Lowes beim Superbike-Meeting in Magny-Cours bewies Bimota eindrucksvoll die Konkurrenzfähigkeit der KB998. Podestplätze sind im ersten Jahr eines neuen Motorrads nicht selbstverständlich, wie nicht zuletzt Honda seit der werksseitigen Rückkehr im Jahr 2020 oder auch Yamaha 2016 erfahren musste.

Keine zehn Tage später sind Lowes und sein Teamkollege Axel Bassani wieder im Einsatz, dieses Mal für einen zweitägigen Test in Jerez. Weil man auf der 4,4 km langen Rennstrecke bereits im Winter getestet hatte, verfügt das Team über Referenzen und kann die seitdem gemachten Fortschritte besser bewerten. Außerdem findet auf der dem 2017 verstorbenen Angel Nieto gewidmeten Piste Mitte Oktober das Saisonfinale statt.

«Der Test bietet uns die Gelegenheit, unser Motorrad im aktuellen Zustand im Vergleich zu den Wintertests zu testen, auch wenn die Streckenbedingungen anders sein werden als bei unseren früheren Tests in Jerez», betonte Lowes. «Unser Ziel wird es sein, unsere neue Grundeinstellung am Motorrad zu bestätigen und natürlich zu sehen, ob wir Verbesserungen finden können, die uns für die letzten drei Rennwochenenden helfen könnten.»

«Diesen Test haben wir schon vor langer Zeit geplant», ergänzte Teammanager Guim Roda. «Im ersten Jahr des Bimota-Projekts wussten wir, dass wir bis zum Jahresende noch die Chance haben würden, das Motorrad zu verbessern. Die Möglichkeit, diesen Test durchzuführen, bedeutet, dass wir weiterhin hart daran arbeiten werden, an der Spitze mitzumischen. Die nächsten drei Rennen in Motorland, Estoril und Jerez werden sehr intensiv werden. Ich bin mir sicher, dass wir noch Bereiche haben, in denen wir uns verbessern und unser Projekt verfeinern können, um näher an den Top-Positionen zu bleiben und um Podiumsplätze zu kämpfen.»

Nach dem Jerez-Test werden die Einsatzfahrer ihre zehn erlaubten Testtage aufgebracht haben. Dieses Limit gilt (noch nicht) für Testfahrer Xavi Fores, der ebenfalls vor Ort sein wird wie auch weitere Teams.