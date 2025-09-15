BMW läss in Jerez erneut Marcel Schrötter (32) testen

Beim Superbike-Test in dieser Woche in Jerez sind die Werksteams von Bimota, BMW und Honda sowie das Ducati-Kundenteam MarcVDS dabei. Seinen zweiten Einsatz auf der M1000RR hat Supersport-Pilot Marcel Schrötter.

Der Jerez-Test am Dienstag und Mittwoch dieser Woche dürfte der letzte Test der Superbike-WM 2025 sein. Denn das Reglement erlaubt nur zehn Testtage für eine gesamte Saison, und die beginnt per Definition bereits am Tag nach dem Finale. So ist die Teilnehmerliste auch vergleichsweise kurz.

Bimota reist mit Alex Lowes und Axel Bassani an, doch die beiden Einsatzfahrer werden sich nur an Tag 2 auf die KB998 schwingen. Am ersten Tag wird daher Testfahrer Javier Fores Basisarbeit leisten. Ebenfalls nur am Mittwoch wird als einziger Privatier MarcVDS-Pilot Sam Lowes testen, der die einzige Ducati auf die Piste bringt.

Für das ROKiT BMW-Team werden Toprak Razgatlioglu und Michael van der Mark auf der Strecke sein, unterstützt vom Testteam, das jedoch nicht mit einem der offiziellen Testfahrer antritt, sondern mit Marcel Schrötter aus der Supersport-WM. Der Bayer war bereits beim Aragon-Test für einen halben Tag für BMW im Einsatz. Hintergrund dürfte erneut sein, dass sich Sylvain Guintoli und Markus Reiterberger in der Vorbereitung auf das Finale der Langstrecken-WM in Le Castellet befinden.

Das Werksteam der Honda Racing Corporation rückt definitiv mit Xavi Vierge an. Gemeldet ist zwar auch Teamkollege Iker Lecuona, doch der Spanier laboriert an einem gebrochenen linken Unterarm. Stattdessen wird Sergio Garcia die zweite CBR1000RR-R pilotieren. Der 22-Jährige wird Lecuona auch in Aragón vertreten. Honda hat mit Tetsuta Nagashima seinen offiziellen Testfahrer dabei.

Einziges Supersport-Motorrad auf der Strecke wird nach derzeitigen Stand Ana Carrasco vom Team Honda France sein.