Alex Lowes (Bimota): Turbo-Test bei Mega-Hitze

Der zweitägige Superbike-Test in Jerez war eine Hitzeschlacht. Bimota schickte Alex Lowes nur für vier Stunden auf die Piste, in denen der Engländer ein strammes Programm zu absolvieren hatte,

Schon die Wettervorhersage versprach für den Süden Spaniens am Dienstag und Mittwoch dieser Woche sehr hohe Temperaturen, und so kam es auch. Von einem wolkenlosen Himmel brannte die Sonne, bis das Thermometer schweißtreibende 35 Grad Celsius anzeigte. Der dunkle Asphalt saugte die Sonnenstrahlen noch mehr auf und heizte sich auf annähernd 60 Grad auf. Die für den zweitägigen Test in Jerez angemeldeten Superbike-Teams und -Piloten waren nicht zu beneiden.

Glück für Bimota-Aushängeschild Alex Lowes: Am ersten Tag erledigte Testfahrer Javier Fores die Basisarbeit, damit sich die Stammpiloten an Tag 2 auf den eigentlichen Test konzentrieren konnten. Der Engländer fuhr um 10 Uhr auf die Strecke, spulte 66 Runden ab und stellte seine KB998 um 14 Uhr wieder in der Garage ab – zu heiß.

Lowes verwendete ausschließlich Rennreifen und erreichte eine schnellste Zeit von 1:38,845 min. «Das war ein guter Arbeitstag. Wir haben einige neue Dinge ausprobiert und einige unserer Ideen bestätigt. Die Strecke war richtig heiß, aber es ist immer gut, unter solchen Bedingungen zu trainieren», sagte Lowes. «Wir hatten ein gutes Wochenende in Magny Cours, daher war es unser Ziel, den Schwung mitzunehmen und positiv zu bleiben. Wir wissen, dass Aragon nicht unsere stärkste Strecke ist. Deshalb wollen wir gut aufgestellt und so positiv wie möglich dort ankommen, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Vielen Dank an das Team, das seit gestern mit Xavi zusammengearbeitet hat. Sie hatten heiße Arbeitsbedingungen in der Garage, während sie viele Dinge änderten.»

Für Bimota war es der letzte Test in der Superbike-WM 2025, der Jerez-Test nach dem Finale zählt bereits zur Saison 2026.