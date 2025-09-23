Toprak und Bulega: Wer in Aragón bessere Chancen hat

Auch wenn die Statistik für Ducati und Nicolò Bulega spricht, liegt das Momentum aufseiten von BMW und Toprak Razgatlioglu. Was beim Superbike-Meeting in Aragón für den einen und gegen den anderen spricht.

Die Superbike-WM 2025 wird zwischen Toprak Razgatlioglu (BMW) und Nicolò Bulega (Ducati) entschieden. Der drittplatzierte Danilo Petrucci könnte mathematisch zwar noch seinen Ducati-Markenkollegen abfangen, nicht aber mehr den BMW-Piloten – und dass Bulega in allen noch ausstehenden Rennen ausfällt, kann man getrost ausschließen.

Von den aktiven Piloten konnten Alvaro Bautista (Ducati) und Jonathan Rea (Yamaha) in Aragón Siege feiern, beide gewannen jeweils neunmal. Zweimal triumphierte Michael Rinaldi (Yamaha) und einmal Andrea Iannone (Ducati).

Die Yamaha-Piloten kann man als Sieganwärter in diesem Jahr streichen und auch in der Statistik liegt der japanische Hersteller mit nur einem Erfolg an letzter Stelle. Den einzigen Sieg holte Marco Melandri im allerersten Superbike-Rennen im MotorLand.

Viel spricht dagegen für ein Ducati-Wochenende: Seit 2011 gastiert die Superbike-WM im MotorLand Aragón und in den bisher 37 Rennen wurden 20 mit Motorrädern aus Bologna gewonnen. Kawasaki (11) ist nicht mehr siegfähig. BMW (3) hat nur einen Sieg mehr als Aprilia (2) und beide europäischen Marken tauchen in der Siegstatistik seit 2013 nicht mehr auf.

Im zweiten Jahr in Folge der stärkste Ducati-Pilot scheint Aragón also für Bulega der perfekte Ort zu sein, an dem er seinen Rückstand von 39 Punkten auf den Türken reduzieren kann. Vielmehr muss der Italiener seine Aufholjagd starten, denn selbst wenn er jedes der noch ausstehenden Rennen gewinnt und Razgatlioglu immer Zweiter wäre, wäre der BMW-Star trotz Punktgleichheit erneut Weltmeister, weil er mehr Siege eingefahren hätte. Der 25-Jährige gewann in Aragón zwar noch nie in der Superbike-Kategorie, feierte in der Supersport-WM 2023 jedoch einen Doppelsieg.

Gegen Razgatlioglu spricht in Aragón, dass er seit 2015 in der Superstock-600 kein Rennen auf der spanischen Piste gewinnen konnte. Auch 2024, als der 28-Jährige mit BMW überlegen die Weltmeisterschaft gewann, wurde er in allen drei Rennen von Ducati-Piloten besiegt (1x Iannone, 2x Bautista). Allerdings hat der Ausnahmekönner aus Alanya zuletzt vier Triple in Folge gefeiert und holte insgesamt 18 Siege (Bulega 8). Außerdem hat BMW derzeit einen technischen Vorteil gegenüber Ducati, indem man offenbar besser mit der limitierten Kraftstoffmenge umgeht.

Superbike-Fans können sich am kommenden Wochenende in jedem Fall über eine großartige Show freuen.