Bridewell: Erstes SBK-Meeting im Honda-Werksteam

Als Ersatz von Honda-Stammfahrer Iker Lecuona nimmt Tommy Bridewell am Superbike-Meeting im MotorLand Aragón teil. Der Engländer nimmt diese Gelegenheit dankbar an.

In der BSB gehört Tommy Bridewell seit Jahren zu den besten Piloten und absolvierte seit 2008 immerhin 17 Rennen (sieben Meetings) in der Superbike-WM, sein Einsatz am kommenden Wochenende ist für den 37-Jährigen aber ein ganz besonderer. Denn bisher trat der Engländer mit einer Wildcard und seinem BSB-Team an, am kommenden Wochenende im MotorLand Aragón wird er jedoch den verletzten Iker Lecuona im Honda-Werksteam vertreten.

Bridewell ist offizieller Superbike-Testfahrer der Honda Racing Corporation und bereitete sich beim Jerez-Test am Dienstag und Mittwoch vergangenen Woche auf sein Debüt als Werksfahrer vor. Der BSB-Champion von 2023 (mit Ducati) gibt sich bescheiden.

«Ich bin nur ein ganz normaler Kerl, der sich reinhängt, konzentriert geblieben ist und nie den Glauben verloren hat. Ich war und bin dankbar für jede Gelegenheit, die mir gegeben wurde – aber diese hier ist eine besondere«, betonte Bridewell.

Honda hatte in Jerez unter anderem eine neue Schwinge getestet. Es ist davon auszugehen, dass Bridewell im Rahmen des Rennwochenendes in Aragón mit weiteren Erprobungen betraut wird.