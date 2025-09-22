Achtung MotoGP: Toprak (BMW) kann es auch in Austin

Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Von Kay Hettich
Toprak Razgatlioglu in Austin
Toprak Razgatlioglu in Austin

Als Stargast bei einem BMW-Event auf dem Circuit of the Americas (COTA) in Austin ließ sich Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu nicht lumpen und schüttelte eine beeindruckende Rundenzeit aus dem Ärmel.
Eine Woche nach der MotoAmerica veranstaltete BMW am 20. und 21. September auf dem Circuit of the Americas (COTA) das Double-R-Fest, bei dem die Teilnehmer Autos und Motorräder der bayerischen Marke auf der Rennstrecke zur Probe fahren können. Mit dabei waren die Werkspiloten Toprak Razgatlioglu und Michael van der Mark aus der Superbike-WM.

Für Razgatlioglu hatte der Trip in die USA einen positiven Nebeneffekt: Wenn der 28-Jährige nach der diesjährigen Saison in die MotoGP wechselt, verfügt er beim COTA-Meeting bereits über Streckenkenntnisse.

Der Stargast aus der Türkei fuhr mit einem von alpha Racing aufgebauten Stockbike und sorgte mit einer besten Rundenzeit von 2:06,79 min bei Beobachtern für offene Münder.

Zur Einordnung: Am Rennwochenende der MotoAmerica fuhr Cameron Beaubier – ebenfalls mit einer BMW – im zweiten Rennen in 2:07,497 min die schnellste Runde und im Qualifying eine 2:07,078 min! Die Zeit von Razgatlioglu war sogar nur 0,2 sec langsamer als der COTA-Rundenrekord, den Beaubier im Qualifying 2024 in 2:06.559 min aufgestellt hatte.

