Erst Test, dann als Ersatz: Tommy Bridewell in Aragón

Nach dem Superbike-Test in Jerez hat Honda eine weitere Aufgabe für seinen Testfahrer Tommy Bridewell. Der Engländer wird beim Meeting in Aragón das Werks-Motorrad von Iker Lecuona pilotieren.

Als Tommy Bridewell am Dienstag und Mittwoch dieser Woche an der Seite von Honda-Werkspilot Xavier Vierge in Jerez getestet hatte, konnte man bereits ahnen, dass dies nicht grundlos passierte. Nun gab das Werksteam der Honda Racing Corporation bekannt, dass der Engländer beim Superbike-Meeting in Aragón für den verletzten Iker Lecuona einspringt.

Ursprünglich wurde angenommen, dass wie in Magny-Cours Sergio Garcia zum Einsatz kommen würde, doch der Spanier schlug das Honda-Angebot für die Superbike-WM 2026 in den Wind und unterschrieb für eine weitere Moto2-Saison beim Gresini-Team. Man kann davon ausgehen, dass dies bei der Entscheidung zugunsten Bridewells eine Rolle gespielt haben dürfte.

Bridewell ist offizieller Honda-Testfahrer und bestreitet dazu die britische Superbike-Serie, in der er mit einem Sieg und fünf Podestplätzen aktuell Gesamtsiebter ist. Als Gaststarter beim WM-Event in Donington Park agierte der 37-Jährige mit Stürzen in beiden Hauptrennen und Platz 18 im Sprint glücklos.