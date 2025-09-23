Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Gigantisch: Monster-Achtzylinder aus China

Asphalt zu aggressiv: SBK-WM in Aragón ohne Qualifyer

Von Kay Hettich
Pirelli hat keinen SCQ-Reifen für Aragon
© Gold & Goose

Pirelli hat keinen SCQ-Reifen für Aragon

Weil die Rennstrecke in Aragón vor einem Jahr einen neuen und aggressiven Asphalt erhielt, zieht Superbike-Einheitsreifenlieferant Konsequenzen.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

2022 entwickelte Pirelli speziell für die Superbike-Weltmeisterschaft den SCQ-Reifen. Dieser extraweiche Reifen erlaubt – anders als der vorherige Qualifyer – bis zu zehn schnelle Runden und war daher für die Superpole und das gleichnamige Sprintrennen gedacht.

Doch obwohl haltbarer, ist der SCQ für manche Pisten nicht robust genug. Dies ist immer dann der Fall, wenn der Asphalt und/oder das Layout besonders aggressiv sind – so wie in Aragón. Das MotorLand erhielt im vergangenen Jahr einen neuen Asphalt, der zwar viel Grip bietet, die Reifen aber stark beansprucht.

In der Konsequenz bietet Pirelli den SCQ für das bevorstehende Rennwochenende nicht an und ersetzt ihn durch eine Variante des SCX-Reifens. Dies ist der weicheste Rennreifen, den der Alleinausrüster im Programm hat.

«Der extraweiche SCQ, normalerweise die Referenzoption für das Qualifying und das Superpole-Rennen, wird hier durch den superweichen E0126 ersetzt, eine Entwicklungsversion des Standard-SCX. Dies ist keine völlig neue Anwendung für diese Spezifikation; in Misano und Magny-Cours wurde sie bereits für das Superpole-Race am häufigsten gewählt», erklärt Pirelli-Rennchef Giorgio Barbier. «Dank der Einführung einer neuen Karkasse, die einen großen Fortschritt in Bezug auf Leistung und Konstanz über alle Spezifikationen hinweg ermöglicht hat, auf die sie angewendet wurde, können wir den Superbike-Piloten Optionen bieten, die sowohl in Bezug auf Performance als auch Haltbarkeit überzeugen – selbst auf einer anspruchsvollen Strecke wie dem Motorland Aragón.»


Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Marquez-Brüder: Barcelona-Sieg als Wendepunkt?

Von Michael Scott
Im MotoGP-Grand-Prix in Barcelona konnte Alex Marquez Bruder Marc überflügeln und einen Meilenstein erreichen. SPEEDWEEK.com-Kolumnist Michael Scott fragt sich, ob das ein Wendepunkt sein könnte.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Di. 23.09., 14:15, Motorvision TV
    Gearing Up
  • Di. 23.09., 15:15, Motorvision TV
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Di. 23.09., 15:40, Motorvision TV
    Australian Drag Racing Championship
  • Di. 23.09., 16:25, Motorvision TV
    Motorradsport: FIM Enduro World Championship
  • Di. 23.09., 16:45, SPORT1+
    The Front Row
  • Di. 23.09., 16:55, Motorvision TV
    Isle of Man Tourist Trophy
  • Di. 23.09., 17:10, SPORT1+
    The Front Row
  • Di. 23.09., 17:45, Motorvision TV
    FIM X-Trial World Championship
  • Di. 23.09., 18:40, Motorvision TV
    FIM Sidecarcross World Championship
  • Di. 23.09., 19:00, Eurosport 2
    Motorradsport: 24-Stunden-Rennen Bol d'Or
» zum TV-Programm
6.96 13091925 C2309054513 | 11