Asphalt zu aggressiv: SBK-WM in Aragón ohne Qualifyer

Weil die Rennstrecke in Aragón vor einem Jahr einen neuen und aggressiven Asphalt erhielt, zieht Superbike-Einheitsreifenlieferant Konsequenzen.

2022 entwickelte Pirelli speziell für die Superbike-Weltmeisterschaft den SCQ-Reifen. Dieser extraweiche Reifen erlaubt – anders als der vorherige Qualifyer – bis zu zehn schnelle Runden und war daher für die Superpole und das gleichnamige Sprintrennen gedacht.

Doch obwohl haltbarer, ist der SCQ für manche Pisten nicht robust genug. Dies ist immer dann der Fall, wenn der Asphalt und/oder das Layout besonders aggressiv sind – so wie in Aragón. Das MotorLand erhielt im vergangenen Jahr einen neuen Asphalt, der zwar viel Grip bietet, die Reifen aber stark beansprucht.

In der Konsequenz bietet Pirelli den SCQ für das bevorstehende Rennwochenende nicht an und ersetzt ihn durch eine Variante des SCX-Reifens. Dies ist der weicheste Rennreifen, den der Alleinausrüster im Programm hat.

«Der extraweiche SCQ, normalerweise die Referenzoption für das Qualifying und das Superpole-Rennen, wird hier durch den superweichen E0126 ersetzt, eine Entwicklungsversion des Standard-SCX. Dies ist keine völlig neue Anwendung für diese Spezifikation; in Misano und Magny-Cours wurde sie bereits für das Superpole-Race am häufigsten gewählt», erklärt Pirelli-Rennchef Giorgio Barbier. «Dank der Einführung einer neuen Karkasse, die einen großen Fortschritt in Bezug auf Leistung und Konstanz über alle Spezifikationen hinweg ermöglicht hat, auf die sie angewendet wurde, können wir den Superbike-Piloten Optionen bieten, die sowohl in Bezug auf Performance als auch Haltbarkeit überzeugen – selbst auf einer anspruchsvollen Strecke wie dem Motorland Aragón.»