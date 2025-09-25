Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Andrea Locatelli: Die Jagd auf Petrucci ist eröffnet

Von Kay Hettich
Andrea Locatelli
© Yamaha

Andrea Locatelli

Für Yamaha-Aushängeschild Andrea Locatelli kann die Superbike-WM 2025 die beste Saison seiner Karriere werden. Die Jagd auf Rang 3 ist eröffnet, und damit die Jagd auf Danilo Petrucci (Ducati).
Seit Andrea Locatelli nach dem Gewinn der Supersport-WM 2020 in die Superbike-WM aufgestiegen ist, war er zweimal WM-Vierter sowie jeweils einmal Gesamtfünfter und Gesamtsiebter. In diesem Jahr belegt der Italiener drei Meetings vor Saisonende mit 24 Punkten Rückstand auf Danilo Petrucci (Ducati) Rang 4.

Die zuletzt konstant soliden Ergebnisse stimmen den Yamaha-Werkspiloten optimistisch, dass er seinen Landsmann noch abfangen kann.

«Unser Trend ist, konstant unter den ersten vier oder fünf zu sein, insbesondere nach den Tests und einigen starken Wochenenden wie Misano, Donington und Balaton. Ich hatte etwas Pech, dass ich in Magny-Cours von hinten starten musste, aber der Speed war auch dort vorhanden», zählte Loka auf. «Ich denke, wir können weiterhin um Top-5-Platzierung kämpfen und in jedem Rennen wichtige Punkte für die Meisterschaft holen. Wir werden unser Bestes geben und bis zum Ende der Saison weiter in die richtige Richtung arbeiten, denn wir haben das Potenzial und die Chance, Dritter in der Meisterschaft zu werden.»

Obwohl Aragón mit seiner langen Gegengeraden nicht die Stärke der Yamaha R1 ist, erreichte der 28-Jährige auf der spanischen Piste vierte und fünfte Positionen – aber auch Platzierungen zwischen zehn und zwölf.

«Die Motivation ist groß, ein weiteres starkes Ergebnis zu erzielen», betonte Locatelli. «Natürlich ist die Strecke in Aragon anders, aber ich bin zuversichtlich, dass wir weiterhin erfolgreich arbeiten und ein weiteres gutes Wochenende haben werden. Ich liebe es, in Aragon zu fahren! Es ist eine interessante Strecke: schnell, flüssig, mit vielen Höhenunterschieden! Für mich ist es eine der schönsten Strecken im Kalender.»


