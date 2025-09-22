Superbike-WM in Aragon: Wann was passiert
Jonathan Rea fuhr neun Siege im MotorLand ein
Seit 2011 gastiert die seriennahe Weltmeisterschaft in Aragón, während der Coronakrise im Jahr 2020 sogar zweimal. Die Strecke ist 15 Jahre nach ihrer Eröffnung nach wie vor aktuell und erfüllt jegliche Anforderungen.
Wie im vergangenen Jahr gastieren neben Superbike-WM die beiden Supersport-Weltmeisterschaften. Die WorldWCR pausiert und kehrt erst beim Saisonfinale in Jerez in den Zeitplan zurück. Dafür ist im MotorLand der R3-World-Cup dabei. Insgesamt finden also vier Serien mit insgesamt neun Rennen statt.
Der Freitag beginnt mit dem freien Training des R3-Cups ab 9:00 Uhr. Bereits am Nachmittag ab 13:15 Uhr finden mit der Superpole des Cups sowie von Supersport-WM und Supersport-300 die ersten wichtigen Entscheidungen statt.
Der Markenpokal trägt am Samstag auch das erste Rennen des Wochenendes aus, noch bevor die Superbike-WM um 11 Uhr die Superpole ausfährt und ab 12:35 Uhr die Rennen der drei Weltmeisterschaften stattfinden. Ähnlich der Ablauf am Sonntag, nur statt mit dem Superpole-Race anstelle des Qualifyings.
|Zeitplan der Superbike-WM 2025 in Aragon
|Freitag, 26. September
|Ortszeit
|Dauer
|Serie
|Session
|09:00
|25 min
|R3 WorldCup
|FP
|09:40
|40
|SSP-WM
|FP
|10:35
|45
|SBK-WM
|FP1
|11:35
|25
|SSP-300
|FP
|13:15
|25
|R3 WorldCup
|Superpole
|13:55
|40
|SSP-WM
|Superpole
|15:00
|45
|SBK-WM
|FP2
|16:00
|25
|SSP-300
|Superpole
|Samstag, 27. September
|Ortszeit
|Dauer
|Serie
|Session
|09:00
|20 min
|SBK-WM
|FP3
|09:30
|10
|SSP-WM
|WUP1
|09:50
|10
|SSP-300
|WUP1
|10:15
|9 Rd.
|R3 WorldCup
|Race 1
|11:00
|15
|SBK-WM
|Superpole
|12:35
|15
|SSP-WM
|Race 1
|14:00
|18
|SBK-WM
|Race 1
|15:15
|11
|SSP-300
|Race 1
|Sonntag, 28. September
|Ortszeit
|Dauer
|Serie
|Session
|09:00
|10 min
|SBK-WM
|WUP
|09:20
|10
|SSP-WM
|WUP 2
|09:40
|10
|SSP-300
|WUP 2
|10:05
|9 Rd.
|R3 WorldCup
|Race 2
|11:00
|10 Rd.
|SBK-WM
|Superpole Race
|12:35
|15
|SSP-WM
|Race 2
|14:00
|18
|SBK-WM
|Race 2
|15:15
|11
|SSP-300
|Race 2