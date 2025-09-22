Superbike-WM in Aragon: Wann was passiert

Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Von Kay Hettich
Jonathan Rea fuhr neun Siege im MotorLand ein
© Gold & Goose

Jonathan Rea fuhr neun Siege im MotorLand ein

Im MotorLand Aragón beginnt der Saisonendspurt der Superbike-WM 2025, wenn die letzten drei Meetings innerhalb von vier Wochen stattfinden. Welche Kategorien dabei sind und wie der Ablauf geplant ist.
Seit 2011 gastiert die seriennahe Weltmeisterschaft in Aragón, während der Coronakrise im Jahr 2020 sogar zweimal. Die Strecke ist 15 Jahre nach ihrer Eröffnung nach wie vor aktuell und erfüllt jegliche Anforderungen.

Wie im vergangenen Jahr gastieren neben Superbike-WM die beiden Supersport-Weltmeisterschaften. Die WorldWCR pausiert und kehrt erst beim Saisonfinale in Jerez in den Zeitplan zurück. Dafür ist im MotorLand der R3-World-Cup dabei. Insgesamt finden also vier Serien mit insgesamt neun Rennen statt.

Der Freitag beginnt mit dem freien Training des R3-Cups ab 9:00 Uhr. Bereits am Nachmittag ab 13:15 Uhr finden mit der Superpole des Cups sowie von Supersport-WM und Supersport-300 die ersten wichtigen Entscheidungen statt.

Der Markenpokal trägt am Samstag auch das erste Rennen des Wochenendes aus, noch bevor die Superbike-WM um 11 Uhr die Superpole ausfährt und ab 12:35 Uhr die Rennen der drei Weltmeisterschaften stattfinden. Ähnlich der Ablauf am Sonntag, nur statt mit dem Superpole-Race anstelle des Qualifyings.

Zeitplan der Superbike-WM 2025 in Aragon
Freitag, 26. September
Ortszeit Dauer Serie Session
09:00 25 min R3 WorldCup FP
09:40 40 SSP-WM FP
10:35 45 SBK-WM FP1
11:35 25 SSP-300 FP
13:15 25 R3 WorldCup Superpole
13:55 40 SSP-WM Superpole
15:00 45 SBK-WM FP2
16:00 25 SSP-300 Superpole
Samstag, 27. September
Ortszeit Dauer Serie Session
09:00 20 min SBK-WM FP3
09:30 10 SSP-WM WUP1
09:50 10 SSP-300 WUP1
10:15 9 Rd. R3 WorldCup Race 1
11:00 15 SBK-WM Superpole
12:35 15 SSP-WM Race 1
14:00 18 SBK-WM Race 1
15:15 11 SSP-300 Race 1
Sonntag, 28. September
Ortszeit Dauer Serie Session
09:00 10 min SBK-WM WUP
09:20 10 SSP-WM WUP 2
09:40 10 SSP-300 WUP 2
10:05 9 Rd. R3 WorldCup Race 2
11:00 10 Rd. SBK-WM Superpole Race
12:35 15 SSP-WM Race 2
14:00 18 SBK-WM Race 2
15:15 11 SSP-300 Race 2

Marquez-Brüder: Barcelona-Sieg als Wendepunkt?

Von Michael Scott
Im MotoGP-Grand-Prix in Barcelona konnte Alex Marquez Bruder Marc überflügeln und einen Meilenstein erreichen. SPEEDWEEK.com-Kolumnist Michael Scott fragt sich, ob das ein Wendepunkt sein könnte.
» weiterlesen
 

