Kawasaki in Aragón: Zahlt sich die harte Arbeit aus?

Vor einem Jahr war Aragón das erfolgreichste Meeting von Garrett Gerloff. Das Problem ist, dass der US-Amerikaner damals eine BMW pilotierte. Dennoch ist der heutige Kawasaki-Pilot vorsichtig optimistisch.

Nach zwei schwierigen Jahren mit BMW wechselte Garrett Gerloff im Winter zum neuen Kawasaki-Werksteam Puccetti Racing, was an den Ergebnissen jedoch nicht viel geändert hat. Erst in Misano sprang im zweiten Lauf das erste einstellige Ergebnis heraus. Platz 6 in Donington Park, wieder in Rennen 2, war das bisher beste Finish mit der ZX-10RR.

Aber auch 2024 hatte Gerloff mit BMW ein paar gute Meetings, insbesondere in Aragón, wo die Superbike-WM 2025 am kommenden Wochenende gastiert.



«Ich mag das Motorland und habe letzte Saison zwei fünfte Plätze und einen dritten Platz geholt», erinnert sich der Texaner gut. «Es war ein fantastisches Wochenende, das ich dieses Jahr gerne wiederholen würde. Wir haben hier vor etwa einem Monat sehr produktive Tests absolviert und werden versuchen, die ganze harte Arbeit in gute Rennergebnisse umzumünzen.»

Kawasaki sprach Gerloff frühzeitig das Vertrauen für 2026 aus. Der 30-Jährige – derzeit nur auf Rang 16 der Gesamtwertung – möchte sich und seinen Arbeitgeber ins rechte Licht rücken.



«Ich bin optimistisch und fest entschlossen, die Ergebnisse zu erzielen, die das Team und ich verdienen», betonte Gerloff.