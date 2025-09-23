Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Gigantisch: Monster-Achtzylinder aus China

Jonathan Rea (Yamaha) möchte sich selbst überraschen

Von Kay Hettich
Jonathan Rea
© Gold & Goose

Jonathan Rea

Seit Ankündigung seines Rücktritts zum Ende der Superbike-WM 2025 befindet sich Jonathan Rea auf Abschiedstournee. Bei seinem letzten Auftritt in Aragón möchte sich der Rekordweltmeister stark in Szene setzen.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Neun Superbike-Rennen im MotorLand Aragón hat Jonathan Rea in seiner einmaligen Karriere gewonnen, alle mit Kawasaki. Damit ist der Nordire gemeinsam mit Alvaro Bautista Rekordhalter, der seine Erfolge allesamt mit Ducati erreicht hatte.

Seit seinem Wechsel zu Yamaha ist Rea aber von Podestplätzen weit entfernt, dazu nagten mehrere schwere Stürze am Rekordweltmeister. Am 25. August kündigte der 38-Jährige seinen Rücktritt zum Saisonende an. Seitdem wirkt Rea wie befreit, gelöster.

«Ich habe mir gewisse Ziele gesetzt, aber keine extrem hochgesteckten», sagte der Yamaha-Pilot vor dem zehnten Saisonevent. «Ich möchte gesund bleiben, das ist das Wichtigste. Ich möchte mit dem Wissen abschließen, dass ich in jeder Runde, jeder Session und jedem Rennen 100 Prozent gegeben habe. Ich bin kein Fahrer, der denkt: ‹Okay, ich bin fertig, ich lasse es ruhiger angehen›. »

Es ist klar: Der 119-fache Sieger möchte nicht als Hinterbänkler in Erinnerung bleiben, sondern als das, was er ist: Der erfolgreichste Superbike-Pilot!

«Ich muss das Visier schließen, Vollgas geben und mein Bestes geben. Ich bin überzeugt, dass wir mit dieser Einstellung und indem wir mein Potenzial und das des Motorrads voll ausschöpfen, uns selbst mit den Ergebnissen überraschen können», meinte Rea. «Wenn wir etwas Schwung und ein gutes Gefühl finden, dann hoffe ich, dass ich nicht nur zeigen kann, was ich kann, sondern auch, was die Yamaha R1 kann. Wir müssen uns ein Ziel setzen.»

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Hall of Fame: Wie man zur «MotoGP-Legende» wird

Von Adam Wheeler
Beim MotoGP-«Iconic»-Event wurden 17 Motorradrennfahrer in die Hall of Fame aufgenommen. Objektive Kriterien entscheiden darüber, wer in die begehrte Ruhmeshalle aufgenommen wird. Wer auf der Strecke blieb.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Di. 23.09., 16:25, Motorvision TV
    Motorradsport: FIM Enduro World Championship
  • Di. 23.09., 16:45, SPORT1+
    The Front Row
  • Di. 23.09., 16:55, Motorvision TV
    Isle of Man Tourist Trophy
  • Di. 23.09., 17:10, SPORT1+
    The Front Row
  • Di. 23.09., 17:45, Motorvision TV
    FIM X-Trial World Championship
  • Di. 23.09., 18:40, Motorvision TV
    FIM Sidecarcross World Championship
  • Di. 23.09., 19:00, Eurosport 2
    Motorradsport: 24-Stunden-Rennen Bol d'Or
  • Di. 23.09., 19:15, ServusTV
    Servus Sport aktuell
  • Di. 23.09., 19:30, Motorvision TV
    Motorradsport: FIM Superenduro World Championship
  • Di. 23.09., 20:00, Motorvision TV
    King of the Roads
» zum TV-Programm
6.96 13091925 C2309054513 | 4