Danilo Petrucci (Ducati): «Ein Drei-Runden-Albtraum»
Danilo Petrucci wurde im ersten Lauf guter Vierter
Platz 5 in der Superpole und Vierter im ersten Lauf – Danilo Petrucci kann mit dem bisherigen Verlauf des Superbike-Wochenendes im MotorLand zufrieden sein. Der Italiener festigte damit seinen dritten WM-Rang, denn Álvaro Bautista (Ducati) stürzte und Andrea Locatelli (Yamaha) kam als Siebter ins Ziel.
Doch der Italiener wirkte nach dem Rennen über 18 Runden so gar nicht glücklich.
«Ich habe die ganze Zeit die drei an der Spitze kämpfen sehen und wollte eigentlich mitmischen, aber meine Pace war diese 0,1 bis 0,2 sec langsamer», ärgerte sich der Barni-Ducati-Pilot, der auf dem Zielstrich 3 sec Rückstand auf den Dritten, Sam Lowes, hatte. «So lange sie mit sich beschäftigt waren und sich gegenseitig überholten, konnte ich halbwegs mithalten, sonst aber nicht. Ich wollte einen Podestplatz und bin enttäuscht, dass es nicht geklappt hat. Mir fehlte die Waffe, um Sam zu attackieren. Er ist hervorragend gefahren und war dicht hinter Nicolò, der unsere Referenz ist. Sagen wir so, ich bin glücklich, flippe aber auch nicht aus.»
Im Gegensatz zu den Top-3 entschied sich Petrucci für einen anderen Vorderreifen und klagte über fehlenden Grip und Chattering.
«Ich war der Einzige mit einem weichen Vorderreifen, und die letzten drei Runden waren damit ein Albtraum», erklärte Petrux. «Momentan sehe ich keine Möglichkeit, schneller zu werden», stöhnte der Haudegen. «Insgesamt kann ich zwar zufrieden sein, gerade was den Kampf um den dritten WM-Rang betrifft, aber es ist schade, wenn man das Podium vor sich sieht, aber nichts tun kann.»
|Ergebnis Superbike-WM 2025, Aragon, Rennen 1:
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Diff
|1.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|2.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|+ 0,030 sec
|3.
|Sam Lowes (GB)
|Ducati
|+ 0,977
|4.
|Danilo Petrucci (I)
|Ducati
|+ 4,114
|5.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|+ 6,485
|6.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|+ 7,427
|7.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|+ 9,734
|8.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|+ 14,342
|9.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|+ 14,866
|10.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|+ 15,282
|11.
|Dominique Aegerter (CH)
|Yamaha
|+ 17,276
|12.
|Yari Montella (I)
|Ducati
|+ 18,188
|13.
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|+ 23,224
|14.
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|+ 23,657
|15.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|+ 24,945
|16.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Yamaha
|+ 36,199
|17.
|Tito Rabat (E)
|Honda
|+ 36,291
|18.
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|+ 43,343
|19.
|Thomas Bridewell (GB)
|Yamaha
|+ 49,944
|20.
|Zaqhwan Zaidi (MAL)
|Honda
|+ > 1 min
|-
|Remy Gardner (AUS)
|Honda
|-
|Alvaro Bautista (E)
|Yamaha
|-
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|Superbike-WM 2025: Stand nach 28 von 36 Rennen
|Pos
|Fahrer
|Motorrad
|Punkte
|1.
|Toprak Razgatlioglu (TR)
|BMW
|494
|2.
|Nicolo Bulega (I)
|Ducati
|450
|3.
|Danilo Petrucci (I)
|Ducati
|273
|4.
|Andrea Locatelli (I)
|Yamaha
|245
|5.
|Alvaro Bautista (E)
|Ducati
|230
|6.
|Sam Lowes (GB)
|Ducati
|179
|7.
|Alex Lowes (GB)
|Bimota
|155
|8.
|Xavi Vierge (E)
|Honda
|129
|9.
|Axel Bassani (I)
|Bimota
|107
|10.
|Andrea Iannone (I)
|Ducati
|101
|11.
|Dominique Aegerter (CH)
|Yamaha
|97
|12.
|Michael vd Mark (NL)
|BMW
|92
|13.
|Iker Lecuona (E)
|Honda
|90
|14.
|Remy Gardner (AUS)
|Yamaha
|89
|15.
|Scott Redding (GB)
|Ducati
|76
|16.
|Garret Gerloff (USA)
|Kawasaki
|73
|17.
|Yari Montella (I)
|Ducati
|68
|18.
|Jonathan Rea (GB)
|Yamaha
|53
|19.
|Ryan Vickers (GB)
|Ducati
|32
|20.
|Bahattin Sofuoglu (TR)
|Yamaha
|23
|21.
|Tarran Mackenzie (GB)
|Ducati
|20
|22.
|Michael Rinaldi (I)
|Yamaha
|10
|23.
|Tito Rabat (E)
|Yamaha
|6
|24.
|Sergio Garcia (E)
|Honda
|6
|25.
|Tetsuta Nagashima (J)
|Honda
|2
|26.
|Zaqhwan Zaidi (MAL)
|Honda
|1