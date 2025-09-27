Aragon, FP3: Toprak/Bulega-Duell, Iannone vorn!

Toprak Razgatlioglu und Nicolo Bulega lieferten sich im dritten freien Training der Superbike-WM in Aragon einen sehenswerten Schlagabtausch. Alvaro Bautista stürzte, die Bestzeit ging an Andrea Iannone.

Die 23 Superbike-Piloten nahmen das finale Training vor der Superpole pünktlich um 9:00 Uhr auf. Die Umgebungstemperatur betrug am Samstagmorgen lediglich 13°C, der Asphalt hatte sich auf 15°C erwärmt – vergleichsweise niedrige Temperaturen im Vergleich zu den zu erwartenden Bedingungen im Rennen am Nachmittag.

Am Freitag stellte BMW-Speerspitze Toprak Razgatlioglu mit seiner 1:48,385er-Runde im FP1 die Tages-Bestzeit auf. Diese Marke solle in der 20-minütigen Session am Samstagmorgen fallen.

Barni-Pilot Yari Montella verlor am Freitag bereits viel Trainingszeit, weil es an seiner Ducati Panigale V4R ein Ölleck gab. Das FP3 war für den Rookie nach einem Sturz zeitig vorbei.

Wenig später erwischte es Ex-Weltmeister Alvaro Bautista in Kurve 9. Der Spanier rutschte über das Vorderrad weg, konnte seine Werks-Ducati aber aus eigener Kraft an die Box zurückbringen und die Session fortsetzen.

Kurz vor der Halbzeit des FP3 lief Nicolo Bulega auf Toprak Razgatlioglu auf. Die beiden WM-Anwärter setzten sich an die Spitze der Wertung. Bulega fuhr zu diesem Zeitpunkt deutlich schneller als der Weltmeister, kratzte an Razgatlioglus FP1-Bestzeit und scheitere mit seiner 1:48,491er-Runde nur knapp.

Razgatlioglu machte in der Corkscrew einen Fehler, kam von der Linie ab und reihte sich daraufhin wieder vor Bulega ein, der mit diesem Manöver nicht zufrieden war. Der Ducati-Pilot signalisierte mit einer eindeutigen Geste seinen Unmut. Am Ende der Runde ließ Razgatlioglu die Ducati mit der Nummer 11 vorbei und folgte seinem WM-Herausforderer, um dessen Linien zu studieren.

Während sich Razgatlioglu und Bulega auf der Strecke einen Schlagabtausch lieferten, fuhr Sam Lowes mit freier Fahrer auf die zweite Position. Der Brite war nur 0,037 Sekunden langsamer als Markenkollege Bulega und reihte sich vor Razgatlioglu ein. Vier Minuten vor dem Ende übernahm Sam Lowes die Führung in der Session und verbesserte seine eigene Bestzeit erneut.

In der finalen Minute überraschte Andrea Iannone mit einer neuen Bestmarke. Der Vorjahressieger umrundete den Kurs in 1:48,023 Minuten. Damit ging das FP3 mit drei Ducatis an der Spitze zu Ende. Iannone führte die Session vor Sam Lowes und Bulega an.

Razgatlioglu war langsamer als am Freitag und reihte sich nur auf der vierten Position ein. Auf Position 5 folgte Dominique Aegerter (Yamaha), der Markenkollege Andrea Locatelli auf die sechste Position verwies. Danilo Petrucci (Ducati) wurde Siebter, Xavi Vierge (Honda) reihte sich auf der achten Position ein. Axel Bassani (Bimota) und Jonathan Rea (Yamaha) komplettierten die Top-10. Alvaro Bautista beendete das FP3 nur auf der 13. Position und lag mehr als 1,1 Sekunden zurück.