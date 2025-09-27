Sam Lowes: «Werde keine Dummheiten machen!»

Bei der Superbike-WM in Aragon hat Sam Lowes das nötige Renntempo, um sich in der Spitzengruppe zu behaupten. In das WM-Duell Toprak Razgatlioglu vs. Nicolo Bulega will sich der Ducati-Pilot nicht einmischen.

Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu muss sich bei der Superbike-WM in Aragon einer Armada schneller Ducati-Piloten stellen. Nicht nur WM-Herausforderer Nicolo Bulega ist schnell. Auch Ex-Weltmeister Alvaro Bautista sowie Barni-Pilot Danilo Petrucci und Marc-VDS-Pilot Sam Lowes haben das Zeug, sich in der Spitzengruppe zu behaupten.

Bulega erwartet aber keine Schützenhilfe von seinen Markenkollegen. Bautista stellte mehrfach klar, dass er sich nicht einmischen wird. Laut dem Spanier muss Bulega aus eigener Kraft vor Razgatlioglu ins Ziel kommen. Und auch Sam Lowes wird seinem Markenkollegen nicht unter die Arme greifen.

Lowes hat sich vorgenommen, im Zweifel eher defensiv vorzugehen: «Ich gehöre zu den Fahrern mit der größten Erfahrung. Wenn ich mich in einem Zweikampf mit einem Fahrer befinde, der um die Meisterschaft kämpft, dann werde ich nichts Dummes machen.»

«In der letzten Runde in der letzten Kurve werde ich keine Dummheiten machen», verspricht der 35-jährige Brite, der im Zweifel zurückstecken wird, um hitzigen Situationen mit einem der beiden WM-Anwärter aus dem Weg zu gehen.

«Es hat keine große Auswirkung auf meine Saison, wenn ich einen Platz weiter vorn oder hinten lande. Ich muss in diesem Jahr Respekt vor den Fahrern zeigen, die um etwas kämpfen. Natürlich kann ich aber davonfahren, wenn ich das nötige Tempo habe», hielt Lowes fest.