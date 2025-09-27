Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Bagnaia dominiert Motegi-Sprint

Husarenritt von Axel Bassani: Um 15 Plätze verbessert

Von Kay Hettich
Bimota-Pilot Axel Bassani vor Xavi Vierge (Honda)
© Gold & Goose

Bimota-Pilot Axel Bassani vor Xavi Vierge (Honda)

Für viele Beobachter war Bimota-Pilot Axel Bassani der Held des ersten Superbike-Laufs in Aragón. Der Bimota-Pilot wurde Achter und hatte in 18 Runden stolze 15 Plätze aufgeholt.
Selten wurde ein Rennfahrer für einen achten Platz so gefeiert wie Axel Bassani im ersten Lauf der Superbike-WM im MotorLand Aragón. Der Bimota-Pilot bekam nach der Superpole eine Strafversetzung ans Ende der Startaufstellung aufgebrummt und stand in der achten Reihe als 23. neben Hinterbänkler Zaqhwan Zaidi (Petronas Honda).

Mit dem Malaysier und vier weiteren Piloten hat sich Bassani aber nicht lange aufgehalten und kam bereits als 19. aus der ersten Runde. Die Punkteränge erreichte der 26-Jährige in Runde 4 und die Top-10 im elften Umlauf. Sein Husarenritt endete auf Platz 8, für den der Italiener viel Applaus von seinem Team erhielt.

«Ein anstrengendes Rennen. Diese Rennstrecke verlangt vollen Einsatz, und von daher war es wirklich nicht einfach – auch mental immer den richtigen Moment zu erwischen, um bei den Überholmanövern nicht zu viel Zeit zu verlieren», stöhnte Bassani auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com-Redakteur Sebastian Fränzschky. «Ein wenig Spaß hat es natürlich auch gemacht. In Aragón ist Überholen im flüssigen Bereich schwierig und auf den Geraden fehlt uns der Speed – wir haben sogar mit Windschatten Probleme, mitzuhalten. Manchmal muss man mehr riskieren. Ich habe 15 Plätze gewonnen, aber nur 14 Piloten überholt – Bautista war gestürzt. Eigentlich nicht schlecht.»

Unter den überholten Piloten waren die Werkspiloten Xavi Vierge (Honda), Michael van der Mark (BMW) und Jonathan Rea (Yamaha)!

Warum musste Bassani überhaupt von ganz hinten starten? In der Superpole hatte der Lockenkopf die elftbeste Zeit gefahren. «Alex war gestürzt und es wurden gelben Flaggen geschwenkt. Ich war 5 bis 6 Sekunden dahinter und sah die gelbe Flagge, als ich bremste – noch stärker bremsen konnte ich nicht und fuhr daher meine normale Linie», erklärte Bassani. «Als ich dann an die Sturzstelle von Alex kam, war sein Motorrad bereits aus dem Gefahrenbereich geborgen, also zog ich mit normalen Speed weiter durch. Später sagte man mir, dass das nicht korrekt war – ich hätte in diesem Sektor langsamer fahren müssen.»

Kurios: Mit Platz 8 holte Bassani genau das Ergebnis, das er für maximal erreichbar hielt. «Ich hielt eine Position zwischen acht und zwölf möglich. Einfach deshalb, weil das unsere realistische Pace widerspiegeln würde», sagte der Bimota-Pilot. «Wenn ich am Sonntag weiter vorn starken kann, wird es in den ersten Runden etwas einfacher sein. Dann könnte eine Platzierung zwischen sechs und neun möglich sein.»


Ergebnis Superbike-WM 2025, Aragon, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 0,030 sec
3. Sam Lowes (GB) Ducati + 0,977
4. Danilo Petrucci (I) Ducati + 4,114
5. Alex Lowes (GB) Bimota + 6,485
6. Andrea Iannone (I) Ducati + 7,427
7. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 9,734
8. Axel Bassani (I) Bimota + 14,342
9. Xavi Vierge (E) Honda + 14,866
10. Michael vd Mark (NL) BMW + 15,282
11. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 17,276
12. Yari Montella (I) Ducati + 18,188
13. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 23,224
14. Ryan Vickers (GB) Ducati + 23,657
15. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 24,945
16. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 36,199
17. Tito Rabat (E) Honda + 36,291
18. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 43,343
19. Thomas Bridewell (GB) Yamaha + 49,944
20. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1 min
- Remy Gardner (AUS) Honda
- Alvaro Bautista (E) Yamaha
- Tarran Mackenzie (GB) Ducati
Superbike-WM 2025: Stand nach 28 von 36 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 494
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 450
3. Danilo Petrucci (I) Ducati 273
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha 245
5. Alvaro Bautista (E) Ducati 230
6. Sam Lowes (GB) Ducati 179
7. Alex Lowes (GB) Bimota 155
8. Xavi Vierge (E) Honda 129
9. Axel Bassani (I) Bimota 107
10. Andrea Iannone (I) Ducati 101
11. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 97
12. Michael vd Mark (NL) BMW 92
13. Iker Lecuona (E) Honda 90
14. Remy Gardner (AUS) Yamaha 89
15. Scott Redding (GB) Ducati 76
16. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 73
17. Yari Montella (I) Ducati 68
18. Jonathan Rea (GB) Yamaha 53
19. Ryan Vickers (GB) Ducati 32
20. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 23
21. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 20
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 10
23. Tito Rabat (E) Yamaha 6
24. Sergio Garcia (E) Honda 6
25. Tetsuta Nagashima (J) Honda 2
26. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1

