Toprak: «Die Ducati hat viel mehr Grip als die BMW»

Für seinen ersten Sieg bei der Superbike-WM im Motorland Aragon musste BMW-Pilot Toprak Razgatlioglu hart kämpfen. Beim Duell mit Nicolo Bulega hatte der Türke laut eigenen Aussagen nicht die gleichen Waffen.

Gerade einmal 0,030 Sekunden trennten Toprak Razgatlioglu und Nicolo Bulega beim ersten Rennen der Superbike-WM in Aragon. Dass es bei der Zieldurchfahrt noch einmal so eng werden würde, kam überraschend, denn Razgatlioglu hatte auf der Gegengeraden ein komfortables Polster von mehr als 0,4 Sekunden. Doch im finalen Linksbogen und beim Sprint zur Ziellinie war Bulega mit seiner Ducati klar im Vorteil.

Entsprechend zufrieden und erleichtert war Razgatlioglu, endlich in Aragon gewonnen zu haben. «Wir haben heute unglaublich gute Arbeit geleistet», bilanzierte der Titelverteidiger nach seiner starken Vorstellung am Samstagnachmittag.

Das Layout in Aragon betonte die unterschiedlichen Stärken von Razgatlioglu und Bulega. Es war klar, dass es auf einen Showdown in der letzten Runde hinausläuft. In seiner Medienrunde erklärte Razgatlioglu, dass er ohne eine konkrete Strategie in die letzte Runde ging. «Ich hatte keinen Plan», bemerkte der BMW-Pilot.

Im finalen Sektor machte Bulega sehr viel Zeit gut. Razgatlioglu kam schlecht aus der letzten Kurve. «Ich spürte sehr viel Schlupf und hatte keine gute Beschleunigung. Die Ducati ist sehr schnell. Ich freute mich, als ich die karierte Flagge sah. Ich hörte aber den Klang der Ducati. Er war nah dran. Nach der karierten Flagge war ich einfach happy. Es war mein erster Sieg in Aragon und das freut mich sehr. Für mich war es super wichtig, vor meinem Wechsel in die MotoGP hier zu gewinnen», erklärte der Sieger.

Laut Razgatlioglu war der heutige Sieg aber nicht das schwierigste Rennen des Jahres, obwohl er rundenlang alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel nutzen musste. «Meine einzige Strategie bestand darin, mich vor ihm zu behaupten. Wenn ich vor ihm fuhr, fiel es mir viel leichter. Hinter ihm war es anders, denn in einigen Sektoren ist er langsam und ich musste ihn überholen», schilderte der Türke.

Für Sonntag hat BMW einige Hausaufgaben. «Wir müssen das Motorrad verbessern, vor allen den Grip am Hinterrad. Jeder sieht, wie die Ducati herankommt. Bei der Beschleunigung ist die Ducati besser als mein Motorrad. Zudem hat die Ducati viel mehr Grip als mein Motorrad», analysierte Razgatlioglu und schaute auf den finalen Tag im Motorland Aragon: «Wenn ich auch das Superpole-Rennen gewinne, dann habe ich den Rekord (von aufeinanderfolgenden Siegen) gebrochen. Das ist mir auch sehr wichtig.»