MotoGP: Bagnaia dominiert Motegi-Sprint

Toprak: «Die Ducati hat viel mehr Grip als die BMW»

Von Sebastian Fränzschky
Für seinen ersten Sieg bei der Superbike-WM im Motorland Aragon musste BMW-Pilot Toprak Razgatlioglu hart kämpfen. Beim Duell mit Nicolo Bulega hatte der Türke laut eigenen Aussagen nicht die gleichen Waffen.
Gerade einmal 0,030 Sekunden trennten Toprak Razgatlioglu und Nicolo Bulega beim ersten Rennen der Superbike-WM in Aragon. Dass es bei der Zieldurchfahrt noch einmal so eng werden würde, kam überraschend, denn Razgatlioglu hatte auf der Gegengeraden ein komfortables Polster von mehr als 0,4 Sekunden. Doch im finalen Linksbogen und beim Sprint zur Ziellinie war Bulega mit seiner Ducati klar im Vorteil.

Entsprechend zufrieden und erleichtert war Razgatlioglu, endlich in Aragon gewonnen zu haben. «Wir haben heute unglaublich gute Arbeit geleistet», bilanzierte der Titelverteidiger nach seiner starken Vorstellung am Samstagnachmittag.

Das Layout in Aragon betonte die unterschiedlichen Stärken von Razgatlioglu und Bulega. Es war klar, dass es auf einen Showdown in der letzten Runde hinausläuft. In seiner Medienrunde erklärte Razgatlioglu, dass er ohne eine konkrete Strategie in die letzte Runde ging. «Ich hatte keinen Plan», bemerkte der BMW-Pilot.

Im finalen Sektor machte Bulega sehr viel Zeit gut. Razgatlioglu kam schlecht aus der letzten Kurve. «Ich spürte sehr viel Schlupf und hatte keine gute Beschleunigung. Die Ducati ist sehr schnell. Ich freute mich, als ich die karierte Flagge sah. Ich hörte aber den Klang der Ducati. Er war nah dran. Nach der karierten Flagge war ich einfach happy. Es war mein erster Sieg in Aragon und das freut mich sehr. Für mich war es super wichtig, vor meinem Wechsel in die MotoGP hier zu gewinnen», erklärte der Sieger.

Laut Razgatlioglu war der heutige Sieg aber nicht das schwierigste Rennen des Jahres, obwohl er rundenlang alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel nutzen musste. «Meine einzige Strategie bestand darin, mich vor ihm zu behaupten. Wenn ich vor ihm fuhr, fiel es mir viel leichter. Hinter ihm war es anders, denn in einigen Sektoren ist er langsam und ich musste ihn überholen», schilderte der Türke.

Für Sonntag hat BMW einige Hausaufgaben. «Wir müssen das Motorrad verbessern, vor allen den Grip am Hinterrad. Jeder sieht, wie die Ducati herankommt. Bei der Beschleunigung ist die Ducati besser als mein Motorrad. Zudem hat die Ducati viel mehr Grip als mein Motorrad», analysierte Razgatlioglu und schaute auf den finalen Tag im Motorland Aragon: «Wenn ich auch das Superpole-Rennen gewinne, dann habe ich den Rekord (von aufeinanderfolgenden Siegen) gebrochen. Das ist mir auch sehr wichtig.»

Ergebnis Superbike-WM 2025, Aragon, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 0,030 sec
3. Sam Lowes (GB) Ducati + 0,977
4. Danilo Petrucci (I) Ducati + 4,114
5. Alex Lowes (GB) Bimota + 6,485
6. Andrea Iannone (I) Ducati + 7,427
7. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 9,734
8. Axel Bassani (I) Bimota + 14,342
9. Xavi Vierge (E) Honda + 14,866
10. Michael vd Mark (NL) BMW + 15,282
11. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 17,276
12. Yari Montella (I) Ducati + 18,188
13. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 23,224
14. Ryan Vickers (GB) Ducati + 23,657
15. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 24,945
16. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha + 36,199
17. Tito Rabat (E) Honda + 36,291
18. Michael Rinaldi (I) Yamaha + 43,343
19. Thomas Bridewell (GB) Yamaha + 49,944
20. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda + > 1 min
- Remy Gardner (AUS) Honda
- Alvaro Bautista (E) Yamaha
- Tarran Mackenzie (GB) Ducati
Superbike-WM 2025: Stand nach 28 von 36 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 494
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 450
3. Danilo Petrucci (I) Ducati 273
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha 245
5. Alvaro Bautista (E) Ducati 230
6. Sam Lowes (GB) Ducati 179
7. Alex Lowes (GB) Bimota 155
8. Xavi Vierge (E) Honda 129
9. Axel Bassani (I) Bimota 107
10. Andrea Iannone (I) Ducati 101
11. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 97
12. Michael vd Mark (NL) BMW 92
13. Iker Lecuona (E) Honda 90
14. Remy Gardner (AUS) Yamaha 89
15. Scott Redding (GB) Ducati 76
16. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 73
17. Yari Montella (I) Ducati 68
18. Jonathan Rea (GB) Yamaha 53
19. Ryan Vickers (GB) Ducati 32
20. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 23
21. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 20
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 10
23. Tito Rabat (E) Yamaha 6
24. Sergio Garcia (E) Honda 6
25. Tetsuta Nagashima (J) Honda 2
26. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1

