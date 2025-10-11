Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Superbike-WM: Toprak siegt in Estoril

Déjà-vu für Nicolò Bulega (Ducati): «Immer dasselbe»

Von Kay Hettich
Nicolò Bulega hetzte Toprak Razgatlioglu die meiste Zeit hinterher
© Gold & Goose

Nicolò Bulega hetzte Toprak Razgatlioglu die meiste Zeit hinterher

Etwas frustriert wirkte Nicolò Bulega nach der Niederlage gegen Toprak Razgatlioglu im ersten Lauf in Estoril. Einen zweiten Platz wie diesen hat der Ducati-Pilot in der Superbike-WM 2025 schon häufiger eingefahren.
Nur in den ersten Runden sahen wir im ersten Superbike-Lauf auf dem Circuito do Estoril das erwartete Duell zwischen Toprak Razgatlioglu (BMW) und Nicolò Bulega (Ducati). Denn der Türke fiel nach einem schwachen Start zeitweise auf Platz 5 zurück und lag bis zur zweiten Runde hinter seinem WM-Rivalen. Einmal in Führung, machte sich der BMW-Pilot um 1,8 sec aus dem Staub. Als der Italiener zu Beginn des letzten Renndrittels auf unter eine Sekunde verkürzte, baute Razgatlioglu in den letzten drei Runden sein Polster wieder her.

Man sah Bulega im Parc Fermé an, dass ihn dieses Rennen zugesetzt hat. «In den ersten Runden habe ich mich mächtig angestrengt, um Toprak zu folgen. Aber ich hatte kein gutes Gefühl auf dem Motorrad», erzählte der 25-Jährige. «Dann wurde mir klar, dass das wegen des neuen Vorderreifens war und kam nach einigen Runden besser damit zurecht. Also versuchte ich, die Lücke zu ihm zu schließen, machte ordentlich Druck und kam ihm immer näher. Leider ließ der Grip am Vorderreifen etwa fünf Runden vor dem Ende massiv nach, ich wäre in der langen Rechtskurve sogar fast gestürzt. Danach war es unmöglich, Rundenzeiten wie davor zu fahren.»

Bulega weiter: «Als ich vor zwei Tagen hierher reiste, hatte ich üble Magenschmerzen. Schon die Tage davor habe ich kaum etwas gegessen und fühle mich deshalb etwas schlapp. Ich bin aber auch enttäuscht, denn es scheint immer dasselbe zu sein: Wieder wurde ich Zweiter, obwohl wir alles versuchten, um das Bike zu verbessern. Wir schöpfen 100 Prozent aus unserem Paket, aber es reicht nicht. Mir gehen die Ideen aus, wie ich ihn besiegen kann – ich muss einfach schneller werden.»

Was Bulega vergisst: Vor zwei Wochen in Aragón gewann er beide Sonntagsrennen. Lauf 1 in Estoril war aber das 13. Mal, das Bulega hinter Razgatlioglu als Zweiter die Ziellinie kreuzte!

«Selbstverständlich bin ich immer bereit, mich für den Sieg ins Zeug zu legen», versicherte der Ducati-Star. «Man sieht es mir vielleicht nicht an, das ist mein Charakter, aber in mir habe ich diesen Willen. Wenn es möglich ist, werde ich es versuchen!»

Ergebnis Superbike-WM 2025, Estoril, Rennen 1:
Pos Fahrer Motorrad Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW
2. Nicolo Bulega (I) Ducati + 1,948 sec
3. Alvaro Bautista (E) Ducati + 14,729
4. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 16,563
5. Alex Lowes (GB) Bimota + 17,044
6. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 18,575
7. Xavi Vierge (E) Honda + 19,146
8. Andrea Iannone (I) Ducati + 19,614
9. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 21,862
10. Garret Gerloff (USA) Kawasaki + 29,025
11. Axel Bassani (I) Bimota + 31,860
12. Ryan Vickers (GB) Ducati + 33,950
13. Tito Rabat (E) Honda + 37,370
14. Tarran Mackenzie (GB) Ducati + 43,684
15. Michael vd Mark (NL) BMW + 48,263
16. Tetsuta Nagashima (J) Honda + 52,375
17. Bobby Fong (USA) Yamaha + 59,589
18. Ivo Lopes (P) Honda + > 1 min
- Bahattin Sofuoglu (TR) Honda
- Iker Lecuona (E) Yamaha
- Yari Montella (I) Honda
Superbike-WM 2025: Stand nach 31 von 36 Rennen
Pos Fahrer Motorrad Punkte
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 548
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 507
3. Danilo Petrucci (I) Ducati 284
4. Alvaro Bautista (E) Ducati 269
5. Andrea Locatelli (I) Yamaha 267
6. Sam Lowes (GB) Ducati 184
7. Alex Lowes (GB) Bimota 180
8. Xavi Vierge (E) Honda 144
9. Andrea Iannone (I) Ducati 128
10. Axel Bassani (I) Bimota 119
11. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 100
12. Remy Gardner (AUS) Yamaha 100
13. Michael vd Mark (NL) BMW 94
14. Iker Lecuona (E) Honda 90
15. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 81
16. Scott Redding (GB) Ducati 76
17. Jonathan Rea (GB) Yamaha 76
18. Yari Montella (I) Ducati 68
19. Ryan Vickers (GB) Ducati 37
20. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 27
21. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 23
22. Michael Rinaldi (I) Yamaha 10
23. Tito Rabat (E) Yamaha 9
24. Sergio Garcia (E) Honda 6
25. Tetsuta Nagashima (J) Honda 2
26. Zaqhwan Zaidi (MAL) Honda 1

