Formel 1: Ella Häkkinen die nächste Frau?

Estoril, Superpole: Toprak pulverisiert den Rekord

Von Kay Hettich
Toprak Razgatlioglu
© Gold & Goose

Toprak Razgatlioglu

Die Superpole der Superbike-WM 2025 in Estoril entschied in Rekordzeit Toprak Razgatlioglu für sich. Der BMW-Pilot deklassierte das Feld, sogar WM-Rivalen Nicolò Bulega (Ducati). Bimota, Honda und Yamaha in Reihe 2.
Im morgendlichen dritten Training fuhr BMW-Star Toprak Razgatlioglu in 1:35,202 min die bisher schnellste Zeit an diesem Wochenende. Damit war der BMW-Pilot bereits schneller als der Superpole-Rekord von Jonathan Rea, den der Nordire 2022 in 1:35,346 min mit Kawasaki aufgestellt hatte. Es war wahrscheinlich, dass wir in diesem Jahr erstmals 1:34 min Rundenzeiten sehen werden.

Zu Beginn der Superpole um 11 Uhr Ortszeit (Portugal ist eine Stunde hinter Mitteleuropa) war es bereits 23 Grad Celsius warm, trocken und sonnig. Es handelt sich um ein traditionelles Qualifikations-Training, in dem alle Fahrer 15 Minuten lang Zeit haben, um eine bestmögliche Zeit zu fahren. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhren die meisten Piloten sofort auf die Piste. Nicht mehr dabei war Sam Lowes (Ducati), der über Schmerzen im Brustbereich klagte – offenbar eine Folge eines Trainingsunfalls.

Schon die erste fliegende Runde von Razgatlioglu war ein Paukenschlag: In 1:34,743 min pulverisierte der WM-Leader den Rekord und führte zunächst um fast 0,6 sec vor Bulega, Álvaro Bautista (Ducati) und Rea. Auf seiner zweiten Runde steigerte sich der Türke auf eine 1:34,669 min. Die Top-5 nach dem ersten Versuch: Razgatlioglu, Bulega, Bautista, Axel Bassani (Bimota) und Andrea Locatelli (Yamaha). Xavi Vierge (Honda) war Achter.

Bei noch sechs Minuten nahmen die ersten Piloten ihren zweiten Run in Angriff. Bulega brannte in 1:34,549 min eine noch bessere Rundenzeit als Razgatlioglu m in den Asphalt. Parallel ging aber der WM-Leader auf eine schnelle Runde und lag in jedem Sektor vor dem Italiener. Auf der Linie markierte der BMW-Star in 1:34,203 min einen unfassbaren Rekord! Dabei blieb es. Razgatlioglu und Bulega blieben die einzigen, die unter 1:35 min fuhren. Die erste Reihe komplettiert Bautista.

Die zweite Startreihe ist mit Alex Lowes (Bimota), Vierge und Rea bunt gemischt. Gardner, Locatelli, Bassani und Andrea Iannone (Ducati) ergänzen die Top-10.


Zeiten Superbike-WM 2025, Estoril, Superpole:
Pos Fahrer Motorrad Zeit Diff
1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 1:34,203 min
2. Nicolo Bulega (I) Ducati 1:34,549 + 0,346 sec
3. Alvaro Bautista (E) Ducati 1:35,163 + 0,960
4. Alex Lowes (GB) Bimota 1:35,198 + 0,995
5. Xavi Vierge (E) Honda 1:35,255 + 1,052
6. Jonathan Rea (GB) Yamaha 1:35,277 + 1,074
7. Remy Gardner (AUS) Yamaha 1:35,319 + 1,116
8. Andrea Locatelli (I) Yamaha 1:35,332 + 1,129
9. Axel Bassani (I) Bimota 1:35,438 + 1,235
10. Andrea Iannone (I) Ducati 1:35,629 + 1,426
11. Ryan Vickers (GB) Ducati 1:35,695 + 1,492
12. Michael vd Mark (NL) BMW 1:35,717 + 1,514
13. Garret Gerloff (USA) Kawasaki 1:35,827 + 1,624
14. Tarran Mackenzie (GB) Ducati 1:35,846 + 1,643
15. Iker Lecuona (E) Honda 1:35,920 + 1,717
16. Yari Montella (I) Ducati 1:36,008 + 1,805
17. Tito Rabat (E) Honda 1:36,214 + 2,011
18. Bahattin Sofuoglu (TR) Yamaha 1:36,325 + 2,122
19. Michael Rinaldi (I) Yamaha 1:36,875 + 2,672
20. Tetsuta Nagashima (J) Honda 1:37,081 + 2,878
21. Bobby Fong (USA) Yamaha 1:37,426 + 3,223
22. Ivo Lopes (P) Honda 1:37,919 + 3,716

