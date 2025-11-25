Hans-Joachim Stuck: «Max Verstappen holt das noch»

Rennfahrer-Legende Hans-Joachim Stuck analysierte in der jüngsten ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» das Geschehen in Las Vegas. Er glaubt: Max Verstappen wird seinen 5. WM-Titel feiern.

Die Formel-1-WM ist bereits 22 Rennwochenenden alt und nur noch zwei WM-Runden stehen auf dem Programm. Die Team-WM ist entschieden – McLaren sicherte sich den Titel in der lukrativen Konstrukteurswertung schon vor Wochen. In der Fahrer-Wertung ist noch alles offen – auch dank der Doppel-Disqualifikation der McLaren-Stars Lando Norris und Oscar Piastri.

Am meisten profitiert Max Verstappen von der Tatsache, dass die GP-Renner aus Woking nach dem Fallen der Zielflagge als illegal eingestuft wurden, weil die Bodenplatten zu stark abgewetzt waren. Denn der Titelverteidiger aus dem Red Bull Racing Team ist nunmehr 24 Punkte von WM-Leader Norris entfernt. Mit Piastri konnte er dank seines GP-Sieges in Las Vegas gleichziehen, was die Punktzahl angeht.

Hans-Joachim Stuck sprach in der jüngsten Ausgabe der ServusTV-Sendung Sport und Talk aus dem Hangar-7» über die WM-Chancen des Niederländers. Und der langjährige Formel 1-, Sportwagen- und Tourenwagen-Pilot betonte, dass er an Verstappens fünften Titelgewinn in Folge glaubt.

Stuck schwärmte: «Max ist in einer viel besseren Position als die McLaren-Piloten. Mit der Leistung ist er jetzt der beste Fahrer aller Zeiten. Wenn man beobachtet, was er macht – Ich glaube, er holt das noch. Wie sehr er am Limit ist und wie wenig Fehler er macht – grandios.»

Und der 74-jährige Deutsche betonte: «Max hat den geringsten Druck. Er kann alles einsetzen und hat eine gute Ausgangsbasis. Ich glaube, dass er es schafft. Es kann aber so viel dazwischenkommen. Man weiss nicht, was passiert. Das macht es ja so spannend. Ich freue mich schon, das muss man sich anschauen. Es wird in jeder Beziehung unglaublich spannend. Niemand weiss, was passiert. Man muss lange zurückdenken. So spannend war es schon lange nicht mehr.»







Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21:08,429 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +23,546

03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678

05. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924

06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257

07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369

09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min

12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702

14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde

15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash

Disqualifiziert

Lando Norris (GB), McLaren

Oscar Piastri (AUS), McLaren





WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 390 Punkte

02. Piastri 366

03. Verstappen 366

04. Russell 294

05. Leclerc 226

06. Hamilton 152

07. Antonelli 137

08. Albon 73

09. Hadjar 51

10. Hülkenberg 49

11. Sainz 48

12. Bearman 41

13. Alonso 40

14. Lawson 36

15. Ocon 32

16. Stroll 32

17. Tsunoda 28

18. Gasly 22

19. Bortoleto 19

20. Colapinto 0

21. Doohan 0







Konstrukteurspokal

01. McLaren 756 Punkte

02. Mercedes 431

03. Red Bull Racing 391

04. Ferrari 378

05. Williams 121

06. Racing Bulls 90

08. Haas 73

07. Aston Martin 72

09. Sauber 68

10. Alpine 22