Hans-Joachim Stuck: «Max Verstappen holt das noch»
Hans-Joachim Stuck ist überzeugt: Max Verstappen wird den WM-Titel in diesem Jahr verteidigen
Die Formel-1-WM ist bereits 22 Rennwochenenden alt und nur noch zwei WM-Runden stehen auf dem Programm. Die Team-WM ist entschieden – McLaren sicherte sich den Titel in der lukrativen Konstrukteurswertung schon vor Wochen. In der Fahrer-Wertung ist noch alles offen – auch dank der Doppel-Disqualifikation der McLaren-Stars Lando Norris und Oscar Piastri.
Am meisten profitiert Max Verstappen von der Tatsache, dass die GP-Renner aus Woking nach dem Fallen der Zielflagge als illegal eingestuft wurden, weil die Bodenplatten zu stark abgewetzt waren. Denn der Titelverteidiger aus dem Red Bull Racing Team ist nunmehr 24 Punkte von WM-Leader Norris entfernt. Mit Piastri konnte er dank seines GP-Sieges in Las Vegas gleichziehen, was die Punktzahl angeht.
Hans-Joachim Stuck sprach in der jüngsten Ausgabe der ServusTV-Sendung Sport und Talk aus dem Hangar-7» über die WM-Chancen des Niederländers. Und der langjährige Formel 1-, Sportwagen- und Tourenwagen-Pilot betonte, dass er an Verstappens fünften Titelgewinn in Folge glaubt.
Stuck schwärmte: «Max ist in einer viel besseren Position als die McLaren-Piloten. Mit der Leistung ist er jetzt der beste Fahrer aller Zeiten. Wenn man beobachtet, was er macht – Ich glaube, er holt das noch. Wie sehr er am Limit ist und wie wenig Fehler er macht – grandios.»
Und der 74-jährige Deutsche betonte: «Max hat den geringsten Druck. Er kann alles einsetzen und hat eine gute Ausgangsbasis. Ich glaube, dass er es schafft. Es kann aber so viel dazwischenkommen. Man weiss nicht, was passiert. Das macht es ja so spannend. Ich freue mich schon, das muss man sich anschauen. Es wird in jeder Beziehung unglaublich spannend. Niemand weiss, was passiert. Man muss lange zurückdenken. So spannend war es schon lange nicht mehr.»
Las Vegas-GP, Las Vegas Strip Circuit
01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21:08,429 h
02. George Russell (GB), Mercedes, +23,546
03. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +30,488
04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +30,678
05. Carlos Sainz (E), Williams, +34,924
06. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +45,257
07. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +51,134
08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +59,369
09. Esteban Ocon (F), Haas, +1:00,635
10. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:10,549
11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:25,308 min
12. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:26,974
13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:31,702
14. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1 Runde
15. Franco Colapinto (RA), Alpine, +1 Runde
Out
Alex Albon (T), Williams, Aufgabe
Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Crash
Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Crash
Disqualifiziert
Lando Norris (GB), McLaren
Oscar Piastri (AUS), McLaren
WM-Stand (nach 22 von 24 Grands Prix und 5 von 6 Sprints)
Fahrer
01. Norris 390 Punkte
02. Piastri 366
03. Verstappen 366
04. Russell 294
05. Leclerc 226
06. Hamilton 152
07. Antonelli 137
08. Albon 73
09. Hadjar 51
10. Hülkenberg 49
11. Sainz 48
12. Bearman 41
13. Alonso 40
14. Lawson 36
15. Ocon 32
16. Stroll 32
17. Tsunoda 28
18. Gasly 22
19. Bortoleto 19
20. Colapinto 0
21. Doohan 0
Konstrukteurspokal
01. McLaren 756 Punkte
02. Mercedes 431
03. Red Bull Racing 391
04. Ferrari 378
05. Williams 121
06. Racing Bulls 90
08. Haas 73
07. Aston Martin 72
09. Sauber 68
10. Alpine 22