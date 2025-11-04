Umbruch bei Honda: Das SBK-Team wird durchgewechselt

Das Werksteam der Honda Racing Corporation für die Superbike-WM 2026 ist kaum wiederzuerkennen. Die neuen Fahrer Somkiat Chantra und Jake Dixon sind nicht die einzige personelle Änderung.

Das Superbike-Projekt der Honda Racing Corporation befindet sich im Umbruch. Für 2026 wurden beide Fahrer ausgetauscht und mit Somkiat Chantra aus der MotoGP sowie Moto2-Ass Jake Dixon wurden zwei Rookies als Einsatzpiloten verpflichtet. Die bisherigen Werkspiloten haben sich nicht verschlechtert: Iker Lecuona und Xavi Vierge haben bei Aruba.it Ducati und Pata Yamaha neue Arbeitgeber gefunden.

«Ich halte Chantra und Dixon für eine gute Wahl, denn sie sind zwei Fahrer mit großem Potenzial aus verschiedenen Klassen und verfügen über viel Erfahrung», meinte Teammanager Jose Escamez. «Es wird sicher interessant sein, sie in dieser Meisterschaft zu sehen. Ich denke, sie werden beide etwas Zeit brauchen, um sich mit den Motorrädern vertraut zu machen und sich an sie anzupassen sowie die neuen Strecken kennenzulernen.»

Allerdings wird der vor zwei Jahren aus der MotoGP gewechselte Escamez in der kommenden Saison ebenfalls nicht mehr an Bord sein! Neuer Teammanager ist Yuji Mori. Der Ingenieur aus Japan ist seit Längerem in anderer Funktion im Superbike-Projekt tätig.

Außerdem ließ Honda den Testfahrer-Vertrag mit Tommy Bridewell auslaufen und holte stattdessen Ryan Vickers an Bord, der in diesem Jahr Stammfahrer bei Motocorsa Ducati war.