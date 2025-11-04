Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Formel 1: McLaren-Teamchef warnt

Umbruch bei Honda: Das SBK-Team wird durchgewechselt

Von Kay Hettich
Das letzte Gruppenbild der Honda-Mannschaft von 2025
© Honda

Das letzte Gruppenbild der Honda-Mannschaft von 2025

Das Werksteam der Honda Racing Corporation für die Superbike-WM 2026 ist kaum wiederzuerkennen. Die neuen Fahrer Somkiat Chantra und Jake Dixon sind nicht die einzige personelle Änderung.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Das Superbike-Projekt der Honda Racing Corporation befindet sich im Umbruch. Für 2026 wurden beide Fahrer ausgetauscht und mit Somkiat Chantra aus der MotoGP sowie Moto2-Ass Jake Dixon wurden zwei Rookies als Einsatzpiloten verpflichtet. Die bisherigen Werkspiloten haben sich nicht verschlechtert: Iker Lecuona und Xavi Vierge haben bei Aruba.it Ducati und Pata Yamaha neue Arbeitgeber gefunden.

«Ich halte Chantra und Dixon für eine gute Wahl, denn sie sind zwei Fahrer mit großem Potenzial aus verschiedenen Klassen und verfügen über viel Erfahrung», meinte Teammanager Jose Escamez. «Es wird sicher interessant sein, sie in dieser Meisterschaft zu sehen. Ich denke, sie werden beide etwas Zeit brauchen, um sich mit den Motorrädern vertraut zu machen und sich an sie anzupassen sowie die neuen Strecken kennenzulernen.»

Allerdings wird der vor zwei Jahren aus der MotoGP gewechselte Escamez in der kommenden Saison ebenfalls nicht mehr an Bord sein! Neuer Teammanager ist Yuji Mori. Der Ingenieur aus Japan ist seit Längerem in anderer Funktion im Superbike-Projekt tätig.

Außerdem ließ Honda den Testfahrer-Vertrag mit Tommy Bridewell auslaufen und holte stattdessen Ryan Vickers an Bord, der in diesem Jahr Stammfahrer bei Motocorsa Ducati war.


Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Einmaliger Erfolg: Das große Jahr der Marquez-Brüder

Von Michael Scott
Marc und Alex Marquez haben in der MotoGP-Saison 2025 etwas erreicht, das nur sehr wenigen Brüdern im Spitzensport gelungen ist. Dabei stand die Karriere von beiden bereits kurz vor dem Aus.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Di. 04.11., 19:00, Eurosport
    Rallye: World Rally-Raid Championship
  • Di. 04.11., 19:15, ServusTV
    Servus Sport aktuell
  • Di. 04.11., 19:30, Eurosport 2
    Motorsport: 24-Stunden-Rennen von Le Mans
  • Di. 04.11., 19:30, Motorvision TV
    Motorradsport: FIM Superenduro World Championship
  • Di. 04.11., 20:00, Motorvision TV
    King of the Roads
  • Di. 04.11., 20:50, Motorvision TV
    Gearing Up
  • Di. 04.11., 22:00, Eurosport
    Motorsport: 24-Stunden-Rennen von Le Mans
  • Di. 04.11., 22:25, Motorvision TV
    Bike World
  • Di. 04.11., 23:20, Motorvision TV
    Super Cars
  • Mi. 05.11., 00:00, Eurosport 2
    Motorsport: FIA-Langstrecken-WM
» zum TV-Programm
6.98 07100916 C0411054513 | 5