Andrea Locatelli (Yamaha) über 2026 und Xavi Vierge

Als WM-Vierter war Andrea Locatelli in der Superbike-WM 2025 der mit Abstand beste Yamaha-Pilot. Wie der Italiener seine Saison bewertet, was er von 2026 erwartet und was er von seinem neuen Teamkollegen hält.

Seit zwei Jahren ist Andrea Locatelli das Aushängeschild von Yamaha in der Superbike-WM. Der 29-Jährige steht seit 2021 beim japanischen Hersteller unter Vertrag. Mit seinem ersten Sieg und drei weiteren Podestplätzen beendete ‹Loka› die diesjährige Saison als WM-Vierter – wie schon 2021 und 2023.

Wie wichtig Locatelli für Yamaha ist, zeigt ein Blick auf die Gesamtwertung: Zweitbester Yamaha-Pilot ist Remy Gardner auf Rang 11. Der Australier fuhr 126 Punkte ein, der Italiener 310!



«2025 habe ich meinen ersten Superbike-Sieg eingefahren – zwar mit etwas Glück, aber nach der harten Arbeit über die Jahre, war er fällig», erzählte Locatelli auf der Eicma. «Insgesamt war meine Saison recht gut, denn wir waren meistens in der Nähe der Podestplätze und haben bis zum Ende um den dritten WM-Rang gekämpft. Das war positiv, aber wir arbeiten bereits am nächsten Schritt, um besser zu werden.»

Dass Ducati eine neue V4R einsetzt und BMW-Star Toprak Razgatlioglu in die MotoGP abgewandert ist, könnte für Yamaha mit der bewährten R1 ein Vorteil sein.



«Wir müssen die Wintertests abwarten, wie die neuen Teile funktionieren und wie es unsere Performance verbessert», grübelte der 29-Jährige. «Auch hinsichtlich der Regeln kann sich etwas ändern, etwa bei der Benzindurchflussmenge. Ich sehe der Saison positiv entgegen.»

2026 neu im Werksteam Pata Maxus ist Xavi Vierge, der beim Wintertest in Jerez überraschend schnellster Yamaha-Pilot war.



«Nach Toprak und Jonathan habe ich einen neuen Teamkollegen. Er ist ein feiner Bursche, ein ausgesprochen netter Kerl. Wir haben etwas Zeit miteinander verbracht und haben Spanisch gesprochen – ich mag die Sprache», sagte Locatelli über Vierge. «Sein Fahrstil scheint meinem recht ähnlich zu sein und wir sind in etwa gleich alt. Ich freue mich darauf, mit ihm zu arbeiten, um die bestmöglichen Fortschritte zu erreichen. Wir peilen 2026 wieder die Top-3 an, was kein leichtes Unterfangen sein wird, aber zumindest wieder auf diesem Niveau.»