Yari Montella (Ducati): «Bautista eine Inspiration»

Von Kay Hettich
Alvaro Bautista und Yari Montella
© Gold & Goose

Alvaro Bautista und Yari Montella

Für seine zweite Superbike-Saison bekommt Yari Montella bei Barni Ducati einen neuen Teamkollegen. Der Italiener hofft, vom zweifachen Weltmeister Alvaro Bautista inspiriert zu werden.
Als WM-18. Und mit zahlreichen Stürzen hatte Yari Montella ein hartes Lernjahr in der Superbike-WM 2025. Der 25-Jährige zeigte zwar mehrfach einen famosen Speed, insgesamt hatte man aber mehr vom achtfachen Supersport-Sieger erwartet.

Am Barni-Team und der privaten Ducati V4R lag es sicher nicht: Teamkollege Danilo Petrucci kämpfte um den dritten WM-Rang, den er am Ende wegen einer Verletzung an den letzten beiden Saisonevents jedoch verlor. Statt des Nachfolgers von BMW-Star Toprak Razgatlioglu wurde Álvaro Bautista (Ducati) WM-Dritter, der wiederum bei Barni Racing auf Petrucci folgt – und somit der neue Teamkollege von Montella sein wird.

Bautista ist mit zwei WM-Titeln und 63 Siegen einer der erfolgreichsten Superbike-Piloten von Ducati. Montella möchte viel vom Spanier lernen. «Ich denke, er ist ein feiner Typ», hofft der Italiener. «Es ist offensichtlich, dass er viel mehr Erfahrung hat als ich. Also gibt es vieles, was ich mir bei ihm abschauen kann. Für mich wird es eine Inspiration sein, seine Arbeitsweise und Abläufe zu beobachten.»

Montella weiß, dass seine Debütsaison alles andere als überragend war. «Ich möchte, will und habe das Potenzial, in den Top-5 mitzufahren», legte sich Ducati-Pilot eine hohe Messlatte für 2026 auf. «In diesem Jahr passierten zu viele Fehler und wir haben nicht die Ergebnisse erreicht, die wir uns vorgenommen hatten. Das Potenzial war aber da. Mein Gefühl mit dem Motorrad und der Speed waren gut. Mit mehr Erfahrung wird es besser laufen.»


6.98 07100916 C1711054512 | 5