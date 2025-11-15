Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
MotoGP: Hintergründe zu Topraks Yamaha-Test

Tarran Mackenzie glaubte, seine Karriere wäre vorbei

Von Kay Hettich
Tarran Mackenzie
© Gold & Goose

Tarran Mackenzie

Nach der Trennung von Petronas Honda schien die Karriere von Tarran Mackenzie in der Superbike-WM abrupt beendet. Bei MGM Ducati schüttelte Engländer den angehäuften Frust ab und wird auch 2026 im Grid stehen.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Mitten in der Saison 2025 trennte sich Tarran Mackenzie von Petronas MIE Honda und beendete damit einen langen Leidensweg. Seit 2023 fuhr der Engländer für das Team der Japanerin Midori Moriwaki – ein Jahr Supersport-, anschließend Superbike-WM –, aber zu keinem Zeitpunkt war das Team in der Lage, ihm ein konkurrenzfähiges Motorrad zur Verfügung zu stellen.

«Die letzten drei Jahre in diesem Fahrerlager waren, gelinde gesagt, eine holprige Fahrt. Viele Stürze, Selbstzweifel und die Frage, ob ich gut genug bin, um hier zu sein», gab der 30-Jährige aus Stirling zu. «Als ich mich entschied, nach sechs Meetings aufzuhören, hatte ich überhaupt keine Pläne.»

Durch den Wechsel von Scott Redding in die BSB ergab sich für Mackenzie die unerwartete Chance, die Saison im deutschen Team MGM zu Ende zu fahren. 36 seiner 45 WM-Punkte fuhr der Sohn von 500er-Ikone Niall Mackenzie mit der Ducati V4R ein. Sein bestes Wochenende erlebte er beim Saisonfinale in Jerez mit den Plätzen 9, 7 und 8. Siebter im Superpole-Race war sein bestes Superbike-Finish überhaupt.

«Es war fantastisch, die Saison so zu beenden – mit drei Top-10-Platzierungen und das Gefühl, wieder ganz der Alte zu sein. Dass sich meine Saison und mein Selbstvertrauen so eine Wendung nehmen würden, hätte ich mir nie vorstellen können», sagte Mackenzie erleichtert. «Ich habe die besten Menschen um mich herum: meine Familie, meine Partnerin, meine Freunde und meine Fans. Ich weiß nicht, was ich ohne sie und meine Sponsoren gemacht hätte. Diese Leute haben mir in schwierigen Zeiten zur Seite gestanden. Ihnen mit Top-10-Platzierungen etwas zurückzugeben, war eine schöne Art, das Jahr zu beenden.»

Obwohl Teamchef Michael Galinski seinen Rückzug aus der Weltmeisterschaft angekündigt hatte, setzen MGM und Mackenzie die Zusammenarbeit in der Superbike-WM 2026 fort.

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Dr. Helmut Marko: «Gesamtsituation ist positiv»

Von Dr. Helmut Marko
​Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko blickt in seiner Kolumne für SPEEDWEEK.com auf den São Paulo-GP zurück und sagt, was passieren muss, damit Max Verstappen noch Titelchancen hat.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Sa. 15.11., 13:05, Motorvision TV
    FIM Sidecarcross World Championship
  • Sa. 15.11., 13:45, ServusTV
    Moto2: Großer Preis von Valencia
  • Sa. 15.11., 13:45, ORF Sport+
    Motorsport: FIA-Langstrecken-WM
  • Sa. 15.11., 13:45, DF1
    Moto2: Großer Preis von Valencia
  • Sa. 15.11., 13:55, Motorvision TV
    Motorradsport: FIM Superenduro World Championship
  • Sa. 15.11., 14:25, Motorvision TV
    Superbike: Australian Championship
  • Sa. 15.11., 14:30, ServusTV
    MotoGP: Großer Preis von Valencia
  • Sa. 15.11., 14:30, DF1
    MotoGP: Großer Preis von Valencia
  • Sa. 15.11., 15:00, ServusTV
    MotoGP: Großer Preis von Valencia
  • Sa. 15.11., 15:00, DF1
    MotoGP: Großer Preis von Valencia
» zum TV-Programm
6.98 07100916 C1511054512 | 4