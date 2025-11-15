Tarran Mackenzie glaubte, seine Karriere wäre vorbei

Nach der Trennung von Petronas Honda schien die Karriere von Tarran Mackenzie in der Superbike-WM abrupt beendet. Bei MGM Ducati schüttelte Engländer den angehäuften Frust ab und wird auch 2026 im Grid stehen.

Mitten in der Saison 2025 trennte sich Tarran Mackenzie von Petronas MIE Honda und beendete damit einen langen Leidensweg. Seit 2023 fuhr der Engländer für das Team der Japanerin Midori Moriwaki – ein Jahr Supersport-, anschließend Superbike-WM –, aber zu keinem Zeitpunkt war das Team in der Lage, ihm ein konkurrenzfähiges Motorrad zur Verfügung zu stellen.

«Die letzten drei Jahre in diesem Fahrerlager waren, gelinde gesagt, eine holprige Fahrt. Viele Stürze, Selbstzweifel und die Frage, ob ich gut genug bin, um hier zu sein», gab der 30-Jährige aus Stirling zu. «Als ich mich entschied, nach sechs Meetings aufzuhören, hatte ich überhaupt keine Pläne.»

Durch den Wechsel von Scott Redding in die BSB ergab sich für Mackenzie die unerwartete Chance, die Saison im deutschen Team MGM zu Ende zu fahren. 36 seiner 45 WM-Punkte fuhr der Sohn von 500er-Ikone Niall Mackenzie mit der Ducati V4R ein. Sein bestes Wochenende erlebte er beim Saisonfinale in Jerez mit den Plätzen 9, 7 und 8. Siebter im Superpole-Race war sein bestes Superbike-Finish überhaupt.

«Es war fantastisch, die Saison so zu beenden – mit drei Top-10-Platzierungen und das Gefühl, wieder ganz der Alte zu sein. Dass sich meine Saison und mein Selbstvertrauen so eine Wendung nehmen würden, hätte ich mir nie vorstellen können», sagte Mackenzie erleichtert. «Ich habe die besten Menschen um mich herum: meine Familie, meine Partnerin, meine Freunde und meine Fans. Ich weiß nicht, was ich ohne sie und meine Sponsoren gemacht hätte. Diese Leute haben mir in schwierigen Zeiten zur Seite gestanden. Ihnen mit Top-10-Platzierungen etwas zurückzugeben, war eine schöne Art, das Jahr zu beenden.»

Obwohl Teamchef Michael Galinski seinen Rückzug aus der Weltmeisterschaft angekündigt hatte, setzen MGM und Mackenzie die Zusammenarbeit in der Superbike-WM 2026 fort.