Sofuoglu erkannte Toprak bei MotoGP-Test nicht wieder

Niemand kennt Toprak Razgatlioglu so gut wie Mentor und Manager Kenan Sofuoglu. Beim MotoGP-Test in Valencia sah der Supersport-Rekordweltmeister genau hin, wie sein Schützling sich anpasste.

Seit Beginn seiner Karriere wird Toprak Razgatlioglu von Kenan Sofuoglu gefördert. Das Verhältnis der beiden Türken geht weit über die eines Mentors oder Managers hinaus. Der 41-Jährige ist für den dreifachen Superbike-Weltmeister Vaterfigur, großer Bruder und Freund in einem.

Natürlich war Sofuoglu dabei, als Razgatlioglu nach dem MotoGP-Finale in Valencia seinen ersten echten Test mit der Yamaha M1 fuhr. Als Vorbereitung saß der 29-Jährige lediglich für einige Runden im Motorland Aragón auf dem Motorrad, aber das war nur ein flüchtiger Kontakt.

«In Aragón ging es darum, das Team kennenzulernen, sich mit dem Motorrad vertraut zu machen und zu verstehen, wie man auf dem Motorrad sitzt», erklärte Sofuoglu am Rande des Valencia-Tests am Dienstag dieser Woche. «Jetzt ist ein realistischerer Test. Yamaha schlägt ein neues Kapitel auf und ist auf einen V4-Motor umgestiegen. Toprak lernt dazu, und wenn ich ihn beobachte, sehe ich, dass er gut zurechtkommt. Ich denke, wir können zufrieden sein. Am Wochenende fand ein Rennen statt, alle sind auf dieser Strecke gut eingefahren, und Toprak fährt ein neues Motorrad auf einer neuen Strecke mit neuen Herausforderungen.»

Das mit Michelin bereifte MotoGP-Motorrad verlangt einen anderen Fahrstil, zudem werden Carbon-Bremsen verwendet. Seine in der Superbike-WM kunstvoll vorgeführten Stoppies zeigte Razgatlioglu nur ansatzweise.

«Wenn man sich die Rundenzeit ansieht, ist er zwar 1,5 Sekunden langsamer, aber wenn ich ihn beobachte, sehe ich nicht unseren Toprak. Er ist etwas zögerlich, denn es gibt momentan nicht viele V4-Motorräder – Toprak hat nur eines. Er ist vorsichtig, aber er ist dabei», stellte der fünffache Supersport-Weltmeister fest. «Nach ein paar Tests werden wir den echten Toprak sehen, mit Stoppies beim Bremsen, Driften und härterem Gasgeben. Aber im Moment, ohne Druck auszuüben, kann ich sehen, wie er das Motorrad fährt; er macht das großartig. Ich bin sehr positiv gestimmt, was seine Leistung angeht.»