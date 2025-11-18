Jerez-Test, 26./27. Nov.: Premieren in SBK und SSP

Ende November findet in Jerez ein mit Spannung erwarteter Superbike-Test statt. In den Werksteams von BMW und Honda sehen wir erstmals die neuen Fahrer, außerdem erleben wir das Debüt von Domi Aegerter auf der Supersport

Auch wenn die Superbike-Teams von Ducati dem Test fernbleiben, werden wir am 26. und 27. Oktober einen besseren Eindruck vom nächstjährigen Teilnehmerfeld erhalten. Denn nach seiner Handverletzung wird Danilo Petrucci im ROKiT BMW-Werksteam erstmals die M1000RR fahren. Und weil die MotoGP-Saison beendet ist, pilotiert Miquel Oliveira die zweite BMW. Der Italiener und der Portugiese kennen sich aus der Saison 2021, als beide in der Königsklasse bei KTM unter Vertrag standen.

Testfahrer Michael van der Mark wird derweil weitere Abstimmungsarbeiten vornehmen, um das bayerische Motorrad anwenderfreundlicher zu machen.

Ebenfalls aus dem GP-Paddock stammen die beiden neuen Honda-Werkspiloten Jake Dixon und Somkiat Chantra, die beginnen werden, sich mit der CBR1000RR-R anzufreunden. Unterstützung erhalten sie von Testfahrer Tetsuta Nagashima. Ryan Vickers ist ebenfalls anwesend, doch der Engländer ist mit seinem BSB-Team angemeldet.

Für Fans von Jonathan Rea: Ob der sechsfache Superbike-Weltmeister in Jerez erstmals seiner neuen Tätigkeit als Testfahrer der Honda Racing Corporation nachgehen wird, wurde weder bestätigt noch dementiert.

Außerdem werden die Yamaha-Teams Pata Maxus (Andrea Locatelli, Xavi Vierge) und Giansanti Racing (Remy Gardner, Stefano Manzi) sowie Bimota (Alex Lowes, Axel Bassani und Testfahrer Javier Fores) auf der Strecke sein.

Von den anwesenden Supersport-Teams wird Kawasaki Puccetti das größte Interesse auf sich ziehen, wenn Dominique Aegerter sich erstmals auf die ZX-6R 636 schwingen wird. Der zweifache Supersport-Weltmeister aus der Schweiz kehrt in die Klasse zurück, in der er seine größten Erfolge gefeiert hat.