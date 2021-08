Rijeka, Quali: Schlosser/Fries vor Reeves/Rousseau

Auch im Training ging es zwischen Kershaw (29), Wyssen (41) und Ellis (6) schon heiß her

Mit der Trainingsbestzeit schafften sich Markus Schlosser/Marcel Fries eine gute Ausgangsposition für die Rennen nahe Rijeka. Dicht dahinter lauern Tim Reeves/Kevin Rousseau und Todd Ellis/Emmanuelle Clement.

Das Qualifying für die fünfte Runde der Seitenwagen-Weltmeisterschaft auf dem Automotodrom Grobnik nahe der kroatischen Hafenstadt Rijeka verspricht einiges an Spannung für die Rennen. Die vier schnellsten Gespanne trennen gerade einmal 0,598 Sekunden und auch die folgenden zwei Crews sind nicht allzu weit entfernt.

Im freien Training noch hinter Tim Reeves/Kevin Rousseau an der zweiten Stelle, bewies der Schweizer Markus Schlosser mit seinem Beifahrer Marcel Fries, dass er dann schnell ist, wenn es wirklich zählt. Im ersten Qualifying erzielte er auf der 4,168 Kilometer langen Strecke eine Zeit von 1:30,963 Minuten, an die keine andere Paarung herankommen sollte.

Auch im zweiten Zeittraining hatten die WM-Führenden die Nase vorne. «Das freut mich deshalb, weil ich die Zeiten mit alten Reifen gefahren bin. Ich erwarte mir für morgen ein schwieriges Rennen. Aber ich mag diesen Kurs und bin bester Dinge. Zum jetzigen Zeitpunkt wird ohnedies noch nicht taktiert. Wir gehen dieses Wochenende volles Risiko.»

Im zweiten Qualifying vermochten sich Reeves zu steigern, obwohl die Bedingungen wegen der großen Hitze nicht mehr ganz so gut waren wie zuvor. «Hier ist es wichtig, über die gesamte Renndistanz konstant schnell zu sein, deshalb haben wir an der Abstimmung gearbeitet. Von den neun Runden, die ich gefahren bin, waren sechs in den 1:31-Minuten.»

Erneut eine starke Leistung zeigte der Brite Todd Ellis mit seiner französischen Beifahrerin Emmanuelle Clement. Obwohl er die Strecke erst am Vortag zum ersten Mal unter die Räder nehmen konnte, war er nur wenige Hundertstelsekunden langsamer wie sein Landsmann Reeves, aber noch vor den Rijeka-erprobten Niederländern Bennie Streuer/Jeroen Remme.

Auch das britischen Paar Stephen Kershaw/Ryan Charlwood und der finnisch-niederländischen Paarung Pekka Päivärinta/Ilse de Haas muss man auf der Rechnung haben. Vor allem mit Päivärinta rechnet Reeves. «Vergiss mir Pekka nicht, er war nie ein Fahrer für eine schnelle Runde. Im Rennen ist er immer sauschnell. Also, ich habe ihn auf der Karte und auch Bennie wird ein gewichtiges Wörtchen mitreden», ist Reeves überzeugt.

Qualifying

1. Schlosser/Fries (CH), LCR Yamaha 1:30,963 min. 2. Reeves/Rousseau (GB/NL), Adolf Yamaha, 1:31,261. 3. Ellis/Clement (GB/F), LCR Yamaha, 1:31,336. 4. Streuer/Remme (NL), Adolf Yamaha, 1:31,561. 5. Kershaw/Charlwood (GB), 1:32,143. 6. Päivärinta/de Haas (FIN/NL), LCR Yamaha, 1:32, 654. 7. Wyssen/Hofer (CH), LCR Yamaha, 1:34,063. 8. Kimeswenger/Kölsch (A/D), LCR Yamaha, 1:35,089. 9. Endeveld/Crome (NL/D), LCR Yamaha, 1:35,162. 10. Remse/Wechselberger (SLO/A), Adolf Yamaha, 1:38,213. 11. Vinet/Fournier (F), LCR Yamaha, 1:38,267.

WM-Stand (nach 4 von 8 Rennen)

1. Markus Schlosser/Marcel Fries (CH), 165 Punkte. 2. Todd Ellis/Emmanuelle Clement (GB/F), 133. 3. Pekka Päivärinta/Ilse de Haas (FIN/NL), 113. 4. Stephen Kershaw/Ryan Charlwood (GB), 96. 5. Tim Reeves/Kevin Rousseau (GB/F), 85. 6. Lukas Wyssen/Thomas Hofer (CH), 57. 7. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), 45. 8. Kees Endeveld/Hendrik Crome (NL/D), 43. 9. Harry Payne/Mark Wilkes (GB), 36. 10. Robb Biggs/Jeroen Schmitz (GB/NL), 30. Ferner: 11. Josef Sattler/Luca Schmidt (D), 26. 16. Kimeswenger/Kölsch (A/D), 17. 17. Remse/Wechselberger (SLO/A), 15.