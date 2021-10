Estoril, Qualifying: Reeves 1., Schlosser nur 9.

Pole-Position für Reeves/Rousseau beim WM-Finale in Estoril

Im Zeittraining für das Finale der Seitenwagen-WM in Estoril holt sich Tim Reeves die Pole-Position. Als Zweiter sichert sich Todd Ellis eine gute Ausgangsposition für den Titelkampf. Markus Schlosser nur auf Platz 9.

Die Wetter-Apps, die Niederschläge für das Wochenende vorhergesagt hatten, sollten zumindest für die beiden Zeittrainingssession rechtbehalten. Die 15 Seitenwagen-Teams, die den weiten Weg an die portugiesische Atlantikküste auf sich genommen hatten, mussten sich mit den schwierigen Bedingungen auf dem 4,360 Kilometer langen Kurs abfinden.

Für Tim Reeves und seinem Beifahrer Kevin Rousseau stellte die nasse Strecke keine Probleme dar. Von Runde zu Runde konnten sie ihre Rundenzeiten verbessern. Nach dem ersten Zeittraining hatte das britisch-französische Paar eine Zeit von 2:00,530 und einen Vorsprung auf die Zweitplatzierten Todd Ellis/Emmanuelle Clement vorzuweisen.

Hinter Ben und Tom Birchall, die nach dem Gewinn der britischen Seitenwagen-Meisterschaft diese Saison erstmals einen Start in der Weltmeisterschaft absolvieren, und Pekka Päivärinta/Ilse De Haas überraschten Harry Payne und Mark Wilkes bei ihrem ersten Antreten mit der Adolf RS von Rolf Steinhausen mit der fünftschnellsten Zeit.

Für Markus Schlosser/Marcel Fries, die im freien Training noch den vierten Rang eingenommen hatten, lief es im ersten Qualifying gar nicht nach Wunsch. Die WM-Führenden erreichten lediglich den achten Platz. Auch ihre Schweizer Landsleute Lukas Wyssen/Thomas Hofer blieben mit Rang 12 deutlich hinter den Erwartungen.

Im zweiten Zeittraining markierten Ellis/Clement zwar die Bestzeit, eine Zeitverbesserung gelang ihnen damit allerdings nicht. Mit dem zweiten Rang rechtfertigten die Briten Payne/Wilkes das Vertrauen, das der zweifache Weltmeister Steinhausen nach einer kurzen Testfahrt anlässlich des Sidecar-Festivals in Oschersleben in sie gesetzt hatte.

Fast fünf Sekunden schneller als im ersten Qualifying umrundeten Wyssen/Hofer den Circuito do Estoril und machten damit einen deutlichen Sprung nach vorne in der Startaufstellung. Während Reeves/Rousseau nicht auf die Piste gingen, enttäuschten Schlosser/Fries erneut. Sie werden das Rennen nur vom neunten Startplatz in Angriff nehmen.

Estoril, Qualifying

1. Tim Reeves/Kevin Rousseau (GB/F), Adolf RS Yamaha, 2:00,530 min. 2. Todd Ellis/Emmanuelle Clement (GB/F), LCR Yamaha, 2:02,576. 3. Harry Payne/Mark Wilkes (GB), Adolf RS Yamaha, 2:03,757. 4. Ben Birchall/Tom Birchall (GB), LCR Honda, 2:03,810. 5. Lukas Wyssen/Thomas Hofer (CH), LCR Yamaha, 2:04,495. 6. Pekka Päivärinta/Ilse de Haas (FIN/NL), LCR Yamaha, 2:05,330. 7. Bennie Streuer/Jeroen Remme (NL), Adolf RS Yamaha, 2:05,543. 8. Robb Biggs/Jeroen Schmitz (GB/NL), LCR Yamaha, 2:05,770. 9. Markus Schlosser/Marcel Fries (CH), LCR Yamaha, 2:05,959. 10. Paul Leglisse/Sebastien Lavorel (F), LCR Yamaha, 2:06,932. 11. Craig Currie/Justin Sharp (GB), LCR Yamaha, 2:07,104. 12. Stephen Kershaw/Ryan Charlwood (GB), LCR Yamaha, 2:08,367. 13. Claude Vinet/Melanie Farnier (F), LCR Yamaha, 2:13,603. 14. Philippe Le Bail/Serge Leveau (F), LCR Yamaha, 2 :15,035. 15. Stephane Gadet/Valentin Pirat (F), LCR Kawasaki, 2 :17,403.

WM-Stand (nach 12 von 15 Rennen):

1. Schlosser/Fries, 260 Punkte. 2. Ellis/Clement, 205. 3. Päivärinta/de Haas, 157. 4. Reeves/Rousseau, 166. 5. Kershaw/Charlwood, 144. 6. Wyssen/Hofer, 90. 7. Peugeot/Peugeot. 64. 8. Streuer/Remme, 49. 9. Endeveld/Crome, 47. 10. Kimeswenger/Kölsch, 45. Ferner: 13. Payne/Wilkes, 36. 14. Remse/Wechselberger, 31. 16. Sattler/Schmidt, 26.