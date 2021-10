Showdown in Estoril: Vorteil für Schlosser/Fries 25.10.2021 - 10:12 Von Helmut Ohner

© Ohner Schlosser/Fries auf ihrer Gustoil-Sidecar-Racing-LCR Yamaha © Ohner In Estoril könnte der Traum von MArkus Schlosser Wirklichkeit werden

Markus Schlosser steht vor dem Höhepunkt seiner Karriere. Am kommenden Wochenende könnte sich der Schweizer mit seinem Beifahrer Marcel Fries in Estoril den Titel in der Seitenwagen-Weltmeisterschaft holen.