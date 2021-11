Tim Reeves: Erfolgreichster aktiver Seitenwagen-Pilot

Mit seinem dritten Sieg 2021 konnte Tim Reeves noch ein Glanzlicht hinter eine verkorkste Saison setzen. In der ewigen Bestenliste liegt der Brite nun alleine hinter dem Schweizer Rolf Biland an der zweiten Stelle.

Sieg beim WM-Auftakt in Le Mans, Sieg beim letzten WM-Lauf in Estoril, dazwischen lief es für den erfolgsverwöhnten Briten Tim Reeves und seinem französischen Beifahrer Kevin Rousseau allerdings alles andere als perfekt.

Tim Reeves ist mit sechs Weltmeistertiteln und zwei Gesamtsiegen im Seitenwagen-Weltcup der mit Abstand erfolgreichste aktive Seitenwagen-Pilot. Auch in die diesjährige Saison ging der mittlerweile 48-jährige Brite, der seine Karriere wie so viele seiner Gegner als Beifahrer gestartet hat, als großer Favorit.

Dieser Rolle wurde Reeves beim ersten Weltmeisterschaftslauf der Saison voll gerecht. Auf dem Circuit Bugatti ging der Bonovo-Action-Pilot mit dem Franzosen Kevin Rousseau an seiner Seite als Sieger aus dem Dreikampf mit Markus Schlosser/Marcel Fries und Todd Ellis/Emmanuelle Clement hervor.

Aber schon im zweiten Rennen in Le Mans schlug der Defektteufel zu, der ihn die gesamte Saison hartnäckig an den Fersen kleben sollte. Wenigstens konnte er sich als Fünfter über den Zielstrich retten. In Ungarn, den Niederlanden, Kroatien und Portugal sah das britisch-französische Paar dagegen keine Zielflagge. Dazu kamen noch eine Disqualifikation nach einem Sieg auf dem Pannonia Ring und ein Unfall auf dem Circuito do Estoril.

Was aber bei allen Rennen gleich war, Reeves/Rousseau waren immer erste Anwärter auf den Sieg. Zum Saisonabschluss konnten sie es wieder einmal eindrucksvoll demonstrieren. Im allerletzten Rennen stürmten sie der Konkurrenz davon und gewann vor Ben und Tom Birchall sowie den Weltmeistern Schlosser/Fries.

Obwohl sechs Mal null Punkte auf ihrem Konto landeten, beendeten sie die Weltmeisterschaft mit 196 Zählern an der fünften Stelle. Sollte Reeves, der seit einiger Zeit seinen Lebensmittelpunkt als Nachbar von Bennie Streuer in den Niederlanden hat, die Technik wieder in den Griff bekommen, ist mit ihm im Titelkampf wieder zu rechnen.

Mit seinem 65 Laufsieg – für Rousseau war es der dritte – liegt nun in der ewigen Bestenliste nur noch der Schweizer Rekordmann Rolf Biland (82 Siege) vor Reeves. Von den noch aktiven Fahrern liegt Ben Birchall (36) vor Pekka Päivärinta (33) hinter Steve Webster (62) an der vierten Stelle dieser Liste. Markus Schlosser hatte bis jetzt übrigens zwölf Mal die Nase vorne.

Estoril, Ergebnis Rennen 3

1. Tim Reeves/Kevin Rousseau (GB/F), Adolf RS Yamaha, 18 Runden in 35:35,048 min. 2. Ben Birchall/Tom Birchall (GB), LCR Honda, 5,035 sec. zur. 3. Markus Schlosser/Marcel Fries (CH), LCR Yamaha, +21,026 sec. 4. Todd Ellis/Emmanuelle Clement (GB/F), LCR Yamaha. 5. Pekka Päivärinta/Ilse de Haas (FIN/NL), LCR Yamaha. 6. Stephen Kershaw/Ryan Charlwood (GB), LCR Yamaha. 7. Bennie Streuer/Jeroen Remme (NL), Adolf RS Yamaha. 8. Craig Currie/Justin Sharp (GB), LCR Yamaha. 9. Paul Leglisse/Sébastien Lavorel (F), LCR Yamaha. 10. Robb Biggs/Jeroen Schmitz (GB/NL), LCR Yamaha. 11. Claude Vinet/Melanie Farnier (F), LCR Yamaha. 12. Lukas Wyssen/Thomas Hofer (CH), LCR Yamaha. 13. Stephane Gadet/Valentin Pirat (F), LCR Kawasaki. 14. Philippe Le Bail/Serge Leveau (F), LCR Yamaha. Schnellste Runde: Birchall in 1:54,409 min.

WM-Endstand (nach 15 Rennen)

1. Schlosser/Fries, 328 Punkte. 2. Ellis/Clement, 269. 3. Päivärinta/de Haas, 218. 4. Kershaw/Charlwood, 212. 5. Reeves/Rousseau, 196. 6. Wyssen/Hofer, 127. 7. Streuer/Remme, 105. 8. Harry Payne/Mark Wilkes (GB), Adolf RS, 96. 9. Birchall/Birchall, 79. 10. Biggs/Schmitz, 78. 11. Vinet/Farnier, 70. 12. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), LCR Yamaha, 64. 13. Kees Endeveld/Hendrik Crome (NL/D), LCR Yamaha, 47. 14. Peter Kimeswenger/Kevin Kölsch (A/D), LCR Yamaha, 45. 15. Janez Remse/Manfred Wechselberger (SLO/A), Adolf RS Yamaha. Ferner: 19. Josef Sattler/Luca Schmidt (D), Adolf RS, 26.

Ewige Bestenliste (GP-Siege)

1. Rolf Biland (CH) 82 Siege

2. Tim Reeves (GB) 65

3. Steve Webster (GB) 62

4. Ben Birchall (GB) 36

5. Pekka Päivärinta (FIN) 32

6. Klaus Ender (D) 27

7. Egbert Streuer (NL) 22

8. Alain Michel (F) 18

9. Eric Oliver (GB) 17

10. Fritz Scheidegger (CH) 16

10. Klaus Klaffenböck (A) 16

12. Max Deubel (D) 12

12. Markus Schlosser (CH) 12

14. Helmut Fath (D) 11

14. Jörg Steinhausen (D) 11

16. Werner Schwärzel (D) 10

16. Rolf Steinhausen (D) 10

18. Siegfried Schauzu (D) 9

19. Florian Camathias (CH) 8

19. Wilhelm Noll (D) 8