Reeves vor Birchall und Schlosser zum WM-Abschluss

Nach dem Saisonauftakt in Le Mans gewannen Reeves/Rousseau auch das letzte Rennen der Seitenwagen-WM 2021. Hinter den Birchall-Brüdern durften die Weltmeister Schlosser/Fries als Dritte aufs Podium.

Bis knapp vor Halbzeit gestaltete sich das abschließende Rennen der diesjährigen Seitenwagen-Weltmeisterschaft ziemlich eintönig. Tim Reeves und sein Beifahrer Kevin Rousseau (Bonovo Action) waren dem Feld unaufhaltsam enteilt. In jeder der neun Runden markierten sie die schnellste Zeit unter den 15 Teams, die den weiten Weg nach Portugal auf sich genommen hatten.

Nach einem verhaltenen Start kamen Ben und Tom Birchall im Laufe des Rennens, das auf nasser Strecke gestartet wurde und später abtrocknete, immer besser in Fahrt. In Riesenschritten kamen sie ihren Konkurrenten näher, die sie einen nach den anderen überholen konnten. Bis ins Ziel konnte das Brüderpaar den Rückstand auf die Führenden von über 25 auf fünf Sekunden verringern.

Auch Markus Schlosser und Marcel Fries (Gustoil Sidecar Racing), die sich am Vortag mit dem dritten Rang den Weltmeistertitel geholt hatten, brauchten einige Zeit bis sich die riskante Reifenwahl – die Schweizer gingen mit Slicks ins Rennen – bezahlt machte. Noch in der letzten Runden konnten sie Todd Ellis/Emmanuelle Clement (Santander Salt) von der dritten Position verdrängen.

Der Kampf um Platz 3 in der Weltmeisterschaft war an Spannung nicht zu übertreffen und wurde erst in den beiden letzten Runden entschieden. Stephen Kershaw/Ryan Charlwood, die lange auf einem Top-3-Platz lagen, konnten dem Angriff ihrer direkten Gegner Pekka Päivärinta/Ilse de Haas nichts entgegensetzen, weil der Grip ihrer Reifen stark nachgelassen hatte.

Nicht nach Wunsch verlief das allerletzte Saisonrennen für Lukas Wyssen/Thomas Hofer (Gustoil Sidecar Racing). In der Anfangsphase unterlief den Eidgenossen ein schwerer Fehler, der sie weit zurückwarf. Am Ende sahen sie als Zwölfte die Zielflagge. Der sechste Rang in der Endabrechnung tröstete die beiden über das enttäuschende Resultat hinweg.

Mit dem siebenten Platz beendeten Bennie Streuer/Jeroen Remme (Bonovo Action) die Saison, nachdem sie sich nach einem schwachen Start erst durch das Feld «wühlen» mussten. Hinter den Niederländern durften sich die Briten Craig Currie/Justin Sharp (Birchall Racing) bei ihrer WM-Premiere über einen weiteren Spitzenplatz freuen.

Kein Glück hatten Harry Payne/Mark Wilkes. Die Sieger des zweiten Rennens auf dem Circuito do Estoril waren mit ihren gebrauchten Regenreifen auf verlorenem Posten. Nach Rang 5 in der Anfangsphase fielen sie an die siebente Stelle zurück, bevor sie ihren von Rolf Steinhausen zur Verfügung gestellten Seitenwagen mit einem Ölleck abstellen mussten.

Sein bestes Saisonleistung lieferte Claude Vinet mit seiner Beifahrerin Melanie Farnier ab. Die beiden Franzosen duellierten sich über die gesamte Renndistanz mit dem britisch-niederländischen Paar Robb Biggs/Jeroen Schmitz (Santander Salt) um den zehnten Platz und mussten sich nach 18 Runden um lediglich 0,639 Sekunden geschlagen geben.

Estoril, Ergebnis Rennen 3

1. Tim Reeves/Kevin Rousseau (GB/F), Adolf RS Yamaha, 18 Runden in 35:35,048 min. 2. Ben Birchall/Tom Birchall (GB), LCR Honda, 5,035 sec. zur. 3. Markus Schlosser/Marcel Fries (CH), LCR Yamaha, +21,026 sec. 4. Todd Ellis/Emmanuelle Clement (GB/F), LCR Yamaha. 5. Pekka Päivärinta/Ilse de Haas (FIN/NL), LCR Yamaha. 6. Stephen Kershaw/Ryan Charlwood (GB), LCR Yamaha. 7. Bennie Streuer/Jeroen Remme (NL), Adolf RS Yamaha. 8. Craig Currie/Justin Sharp (GB), LCR Yamaha. 9. Paul Leglisse/Sébastien Lavorel (F), LCR Yamaha. 10. Robb Biggs/Jeroen Schmitz (GB/NL), LCR Yamaha. 11. Claude Vinet/Melanie Farnier (F), LCR Yamaha. 12. Lukas Wyssen/Thomas Hofer (CH), LCR Yamaha. 13. Stephane Gadet/Valentin Pirat (F), LCR Kawasaki. 14. Philippe Le Bail/Serge Leveau (F), LCR Yamaha. Schnellste Runde: Birchall in 1:54,409 min.

WM-Endstand (nach 15 Rennen)

1. Schlosser/Fries, 328 Punkte. 2. Ellis/Clement, 269. 3. Päivärinta/de Haas, 218. 4. Kershaw/Charlwood, 212. 5. Reeves/Rousseau, 196. 6. Wyssen/Hofer, 127. 7. Streuer/Remme, 105. 8. Harry Payne/Mark Wilkes (GB), Adolf RS, 96. 9. Birchall/Birchall, 79. 10. Biggs/Schmitz, 78. 11. Vinet/Farnier, 68. 12. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), LCR Yamaha, 64. 13. Kees Endeveld/Hendrik Crome (NL/D), LCR Yamaha, 47. 14. Peter Kimeswenger/Kevin Kölsch (A/D), LCR Yamaha, 45. 15. Janez Remse/Manfred Wechselberger (SLO/A), Adolf RS Yamaha. Ferner: 19. Josef Sattler/Luca Schmidt (D), Adolf RS, 26.