Reeves, Payne & Birchall ihrer WM-Chancen beraubt

Die Veröffentlich des Kalenders für die Seitenwagen-WM zauberte nicht allen Fahrern ein Lächeln auf ihre Lippen. Eine Terminkollision mit der Tourist Trophy sorgt bei Tim Reeves, Harry Payne und Ben Birchall für Ärger.

Was haben Tim Reeves, Harry Payne und Ben Birchall gemeinsam? Die Briten gewannen beim Finale der Seitenwagen-Weltmeisterschaft in Estoril einen der Läufe. Aber sie verbindet noch ein weiterer Umstand. Neben dem Gewinn der WM-Krone ist für sie auch die Teilnahme an den Rennen zur Tourist Trophy von großer Bedeutung.

Dementsprechend geschockt reagierte das britische Trio auf den provisorischen Terminkalender der diesjährigen Saison. Als drittes Event wurden am ersten Juni-Wochenende zwei Läufe im Rahmen der Langstrecken-WM in Spa-Francorchamps angesetzt, ausgerechnet zu einer Zeit, wo auf der Isle of Man die Tourist Trophy in vollem Gange ist.

«Das darf doch nicht wahr sein!», zeigt sich der sechsfache Weltmeister und zweifache Weltcup-Sieger Tim Reeves wenig begeistert von der Terminplanung der Weltmeisterschaftsserie. «Die Tourist Trophy ist die einzige Seitenwagenveranstaltung weltweit, die Sponsoren und eine breite Fernseh- und Medienberichterstattung anlockt.

«Meines Wissens werden einige Teams zugunsten der TT auf die Rennen in Spa-Francorchamps verzichten. Um in der Weltmeisterschaft einen fairen Titelkampf zu gewährleisten, sollte der Spa-Termin verschoben, durch eine andere Veranstaltung ersetzt oder gestrichen werden», gibt der erfahrene Brite die Hoffnung auf eine gütliche Lösung nicht auf.

«Schade, dass es diese Terminüberschneidung gibt. Mein Beifahrer Mark Wilkes und ich waren bereit für unsere erste gemeinsame Saison in der Weltmeisterschaft. Für uns steht fest, dass wir bei der Tourist Trophy sein werde», so Harry Payne, der bei seinem ersten Antreten in einem Seitenwagen von Rolf Steinhausen mit dem Sieg beim WM-Finale für eine große Überraschung gesorgt hatte.

Und auch bei Ben und Tom Birchall ist anzunehmen, dass sie der Tourist Trophy den Vorzug geben. Die britischen Brüder haben in den letzten Jahren mit ihren famosen Auftritten auf der Isle of Man Geschichte geschrieben. Die neunfachen TT-Sieger sind die einzigen, die den über 60 Kilometer langen Snaefell Mountain Course in einer Zeit unter 19 Minuten umrunden konnten.

Provisorische WM-Termine

14.04. – 16.04.2022 Le Mans (F)

22.04. – 24.04.2022 Assen (NL)*

02.06. – 04.06.2022 Spa-Francorchamps (B)

17.06. – 19.06.2022 Pannonia Ring (H)

24.06. – 26.06.2022 Grobnik/Rijeka (HR)

15.07. – 17.07.2022 Donington (GB)

30.09. – 02.10.2022 Oschersleben (D)*

28.10. – 30.10.2022 Estoril (P)

*bedarf der Bestätigung

Zeitplan, Tourist Trophy (Ortszeit)

29.Mai – 03.Juni

Training aller Klassen

04.Juni

12.00 Uhr Superbike (6 Runden)

15.00 Uhr Seitenwagen 1 (3 Runden)

06.Juni

11.45 Uhr Supersport 1 (4 Runden)

14.45 Uhr Superstock (4 Runden)

08.Juni

11.45 Uhr Supertwin (4 Runden)

14.45. Uhr Supersport 2 (4 Runden)

10.Juni

10.30 Uhr Seitenwagen 2 (3 Runden)

12.45 Uhr Senior-TT (6 Runden)