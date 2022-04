Knalleffekt: Tim Reeves steigt nach Assen aus WM aus

Tim Reeves, mit sechs WM-Titeln und 65 GP-Siegen erfolgreichster aktiver Seitenwagen-Pilot, wird nur an den beiden ersten WM-Wochenenden teilnehmen. Der Brite gibt der Tourist Trophy und der IDM den Vorzug.

Tim Reeves ist zweifellos der derzeit erfolgreichste Seitenwagen-Fahrer. Keiner der aktiven Seitenwagen-Piloten kann auf eine derart beeindruckende Erfolgsbilanz verweisen: 65-Mal war er in einem WM-Lauf schneller als alle anderen, dazu kommen noch sechs Weltmeister-Titel und zwei Gesamtsiege im Seitenwagen-Weltcup. Nur die Schweizer Dreiradlegende Rolf Biland (82 Siege) liegt in der ewigen Bestenliste vor dem Briten.

Obwohl die abgelaufene Saison alles andere als wunschgemäß für ihn verlief und er nach einigen technischen Defekten hinter Markus Schlosser/Marcel Fries, Todd Ellis/Emmanuelle Clement, Pekka Päivärinta/Ilse de Haas und Stephen Kershaw/Ryan Charlwood «nur» an der fünften Stelle der WM landete, gehört der Bonovo-Action-Pilot und sein Beifahrer Kevin Rousseau im Kampf um die WM-Krone zum engsten Favoritenkreis.

Doch wie es im Augenblick aussieht, wird der erfolgsverwöhnte Ausnahmekönner aus Tenterden (Grafschaft Kent), der seit einiger Zeit sein Domizil in den Niederlanden aufgeschlagen hat, nur an den ersten beiden WM-Wochenenden in Le Mans und Assen am Start stehen. «Ich werde lediglich an den Rennen in Frankreich und den Niederlanden teilnehmen», offenbarte er SPEEDWEEK.com seine Entscheidung.

Vor wenigen Tagen erfolgte die offizielle Bestätigung des Terminkalenders durch den Motorrad-Weltverband FIM. Als dritte Veranstaltung wurden am ersten Juni-Wochenende zwei Läufe im Rahmen der Langstrecken-WM in Spa-Francorchamps angesetzt, ausgerechnet zu einer Zeit, wo auf der Isle of Man die Tourist Trophy in vollem Gange ist. Reeves sieht sich dadurch seiner Chancen auf seinen siebenten WM-Titel beraubt.

«Die Tourist Trophy ist die einzige Seitenwagenveranstaltung, die Sponsoren anlockt und eine breite Fernseh- und Medienberichterstattung gewährleistet. Meines Wissens werden wie ich auch anders Teams zugunsten der TT auf die Rennen in Belgien verzichten. Um in der Weltmeisterschaft einen fairen Titelkampf zu gewährleisten, hätte der Spa-Termin verschoben, durch eine andere Veranstaltung ersetzt oder gestrichen werden müssen.»

Nach der Tourist Trophy werden sich der 48-jährige Brite und sein französischer Beifahrer auf die Rennen zur IDM Seitenwagen, die sie bereits 2019 vor Schlosser/Fries und Jakob Rutz/Björn Bosch zu ihren Gunsten entscheiden konnten, konzentrieren.

WM-Termine

14.04. – 16.04.2022 Le Mans (F)

22.04. – 24.04.2022 Assen (NL)

02.06. – 04.06.2022 Spa-Francorchamps (B)

17.06. – 19.06.2022 Pannonia Ring (H)

24.06. – 26.06.2022 Grobnik/Rijeka (HR)

15.07. – 17.07.2022 Donington (GB)

30.09. – 02.10.2022 Oschersleben (D)

28.10. – 30.10.2022 Estoril (P)