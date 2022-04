Harry Payne/Mark Wilkes: Einstand mit Knalleffekt

Payne/Wilkes sicherten sich die Pole-Position für den WM-Auftakt in Le Mans

In ihrer ersten vollen WM-Saison erreichten Harry Payne und Mark Wilkes die Pole-Position für die Rennen in Le Mans. Die regierenden Weltmeister Markus Schlosser/Marcel Fries erreichten den zweiten Platz.

Im Vorjahr nahmen Harry Payne und sein Beifahrer Mark Wilkes an drei WM-Wochenenden teil. Beim Saisonfinale gelang dem britischen Duo auf einer von Rolf Steinhausen zur Verfügung gestellten Adolf RS sogar der erste Sieg. Als Achte in der Endwertung hatte das Duo in sieben Rennen beachtliche 98 Punkte gesammelt.

Nach dem Gewinn der britischen F2-Meisterschaft war für Payne klar, dass er dieses Jahr eine volle Saison in der Weltmeisterschaft fahren wird. Der auf der Isle of Man lebende Brite fand mit DAO1886 auch einen potenten Sponsor, der ihm den Einstieg ermöglichte.

Im ersten Qualifying für den Saisonauftakt auf dem Circuit Bugatti in Le Mans gelang Payne/Wilkes am Donnerstagabend mit 1:43,668 min eine Traumrunde, an die im zweiten Zeittraining keiner seiner Konkurrenten mehr herankommen sollte.

Die Schweizer Titelverteidiger Markus Schlosser/Marcel Fries (Gustoil Sidecar Racing) konnten sich in Q2 um eine Position verbessern und werden die Rennen vor ihren schärfsten Herausforderern des Vorjahres, Todd Ellis/Emmanuelle Clement (Santander Salt Sidecar Racing), von der zweiten Starposition in Angriff nehmen.

Auf keinen grünen Zweig kamen Tim Reeves/Kevin Rousseau, die vor 14 Tagen auf derselben Strecke noch beide Läufe zur französischen Meisterschaft klar für sich entscheiden konnten. Hinter Stephen Kershaw/Ryan Charlwood (Quattro Group), aber noch vor ihren Bonovo-Action-Teamkollegen Bennie Streuer/Kevin Kölsch belegten sie den fünften Rang.

Die Schweizer Lukas Wyssen/Thomas Hofer (Gustoil Sidecar Racing) werden in der achten Position Aufstellung nehmen. Die slowenisch-österreichische Paarung Janez Remse/Manfred Wechselberger sicherten sich gegen einigen heimischen Teams den elften Startplatz.

Trainingszeiten

1. Harry Payne/Mark Wilkes (GB), Yamaha LCR, 1:43,668 min. 2. Markus Schlosser/Marcel Fries (CH), Yamaha LCR, 1:43,798. 3. Todd Ellis/Emmanuelle Clement (GB/F), Yamaha LCR, 1:38,841. 4. Stephen Kershaw/Ryan Charlwood (GB), Yamaha LCR, 1:44,082. 5. Tim Reeves/Kevin Rousseau (GB/F), Yamaha Adolf RS, 1:44,305. 6. Bennie Streuer/Kevin Kölsch (NL/D), Yamaha Adolf RS, 1:44,545. 7. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), 1:44,620. 8. Lukas Wyssen/Thomas Hofer (CH), Yamaha LCR, 1:45,831. 9. Paul Leglisse/Mélanie Farnier (F), Yamaha LCR, 1:46,936. 10. Claude Vinet/Cyril Vinet (F), Yamaha LCR, 1:49,213. 11. Janez Remse/Manfred Wechselberger (SLO/A), Yamaha Adolf RS, 1:49,732. 12. Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), Yamaha LCR, 1:50,894. 13. Cédric Pierard/Arnaud Pierard (F), Yamaha Adolf RS, 1:50,964. 14. Philippe Le Bail/Serge Leveau (F), Yamaha LCR, 1:51,063. 15. Stéphane Gadet/Tristan Gadet (F), Kawasaki LCR, 1:52,355. 16. Philippe Gallerne/Jean-Philippe Bouchard (F), Kawasaki RCN, 1:56,545.