Ellis gegen Schlosser oder Showdown in Estoril

Ellis/Clement (6) oder Schlosser/Fries: Harte Zweikämpfe sind in Estoril zu erwarten

? Beim Finale der Seitenwagen-Weltmeisterschaft fällt am kommenden Wochenende in Estoril die Entscheidung im Kampf um den WM-Titel. Vor den zwei Läufen führen Ellis/Clement 51 Punkte vor Schlosser/Fries.

Nach 14 von 16 Rennen zur Seitenwagen-Weltmeisterschaft haben Todd Ellis/Emmanuelle Clement 305 Zähler auf dem Konto. Das britisch-französische Paar, das erst kürzlich die britische Meisterschaft für sich entscheiden konnte, kann vor dem Finale in Estoril (Portugal) eine beeindruckende Bilanz vorweisen. Neun Siegen stehen vier zweite Plätze und ein Ausfall wegen eines technischen Problems gegenüber.

An der zweiten Stelle liegen die Schweizer Markus Schlosser/Marcel Fries (Gustoil Racing). Die Titelverteidiger hatten nach drei Läufen noch die Nase vorne, dann übernahmen ihre Konkurrenten das Kommando, wobei sie sich bis zur britischen Runden in Donington reifentechnisch klar im Nachteil sahen und im zweiten Rennen in Oschersleben von einem zu überrundeten Gespann behindert fühlten.

Auch wenn ihr Rückstand vor den beiden abschließenden Rennen beachtliche 51 Zähler auf Ellis und seine Partnerin beträgt, haben Schlosser/Fries die Hoffnung auf den neuerlichen Titelgewinn noch nicht aufgegeben. Um nämlich die Spannung bis zum Finale aufrecht zu halten, wurde vom Promotor und dem Motorrad-Weltverband FIM beschlossen, dass es doppelte Punkte gibt. Ein Sieg ist nicht 25, sondern 50 WM-Punkte wert.

Wollen Ellis/Clement ihrem Sponsor Santander Salt zum Abschied aus der Seitenwagenszene auch die WM-Krone bescheren, genügt es, wenn sie im ersten Rennen vor ihren Kontrahenten über die Ziellinie gehen. Sollten es Schlosser/Fries aber tatsächlich gelingen beide Läufe für sich zu entscheiden, dann müsste das Duo aus Großbritannien und Frankreich, das auch privat ein Paar ist, wenigstens 49 Punkte einfahren.

Als Drittplatzierte haben Stephen Kershaw/Ryan Charlwood (Quattro Plant) den Vize-Titel noch fest im Blick. Die WM-Vierten des Vorjahres steigerte sich im Laufe der langen Saison. Bei den letzten sechs Rennen landete die schottisch-britische Paarung fünf Mal auf dem Podium, zwei Siege in Kroatien und Großbritannien inklusive. Eine ähnliche Performance ist ihnen auch auf dem Circuito do Estoril zuzutrauen.

Spannung verspricht auch der Kampf um den vierten Platz in der Endabrechnung. Noch haben Lukas Wyssen/Thomas Hofer (Gustoil Racing) knapp die Oberhand über Bennie Streuer/Kevin Kölsch (Bonovo Action). Auch Harry Payne, der nach dem überraschenden Bruch mit seinem Sponsor seit Oschersleben von Weltmeister Rolf Steinhausen unterstützt wird, darf sich noch Chancen auf einen versöhnlichen Saisonabschluss machen.

Gespannt darf man auch auf das Abschneiden der Franzosen Ted und Vincent Peugeot (FHC Competition), die wegen Problemen mit dem Reisepass des Fahrers auf die Teilnahme an der Veranstaltung in Großbritannien verzichten mussten, sowie Pekka Päivärinta und seiner niederländischen Beifahrerin Ilse de Haas (Bonovo Action) – der Finne kommt nach seiner langen Verletzungspause immer besser in Fahrt – sein.

WM-Stand (nach 14 von 16 Rennen)

1. Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F), 305 Punkte. 2. Markus Schlosser/Marcel Fries (CH), 254. 3. Stephen Kershaw/Ryan Charlwood (GB), 220. 4. Lukas Wyssen/Thomas Hofer (CH), 140. 5. Bennie Streuer/Kevin Kölsch (NL/D), 130. 6. Harry Payne/Callum Crowe (GB), 119. 7. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), 103. 8. Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), 79. 9. Tim Reeves/Kevin Rousseau (GB/F), 68. 10. Claude Vinet/Sébastien Arifon (F) 68. 11. Cédric Pierard/Arnaud Pierard (B) 45. 12. Sam Christie/Tom Christie (GB), 43. 13. Paul Leglise/Mélanie Farnier (F) 27. 14. Robb Biggs/Jake Lowther (GB), 26. 15. Pekka Päivärinta/Ilse de Haas, 22. 16. Pierre Leguen/Leopold Rouby (F), 22. 17. Philippe Gallerne/Jean-Philippe Bouchart (F) 18. 18. Philippe Le Bail/Serge Leveau (F) 18. 19. Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek (A/CZ), 17. 20. Janez Remse/Manfred Wechselberger (SLO/A), 16. 21. Rupert Archer/Steve Thomas (GB), 14. 22. Markus Schwegler/Ondrej Kopecky (D/CZ), 10. 23. Stéphane Gadet/Tristan Gadet (F), 8.