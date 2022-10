Estoril, Qualifikation: Kershaw vor Schlosser & Ellis

Mit einer Überraschung endete das Qualifikationstraining für das Finale der Seitenwagen-WM in Estoril. Nicht die Titelanwärter Todd Ellis oder Markus Schlosser, sondern Stephen Kershaw sicherte sich die Pole-Position.

Nach dem ersten Zeittraining für die abschließende Veranstaltung der Seitenwagen-WM auf dem «Autodromo Fernanda Pires da Silva» in Estoril hatten Markus Schlosser und sein Beifahrer Marcel Fries (Gustoil Sidecar Racing) knapp die Nase vor Todd Ellis/Emmanuelle Clément (Santander Salt). Hinter Stephen Kershaw/Ryan Charlwood (Quattro Group) überraschten Lukas Wyssen/Thomas Hofer (Gustoil Sidecar Racing) mit der viertbesten Trainingszeit.

Im zweiten Qualifying zauberte das schottisch-britische Paar Kershaw/ Charlwood auf der 4,182 Kilometer langen Strecke eine Bestzeit (1:46,033 min.) auf die Bahn, die von keinem Team mehr unterboten werden konnte. Mit 0,104 Sekunden Rückstand qualifizierten sich Schlosser/Fries für den zweiten Startplatz. Damit waren die Schweizer Titelverteidiger 17 Tausendstelsekunden schneller als das britisch-französische Duo Ellis/Clément.

Bennie Streuer/Kevin Kölsch (Bonovo Action), die nach dem ersten Qualifying nur auf dem achten Platz lagen, konnten sich in Q2 um über 1,5 Sekunden steigern. Das niederländisch-deutsche Paar wird die beiden Rennen vor der französischen Sohn-Vater-Paarung Ted Peugeot/Vincent Peugeot (FHC Competition) und den britischen Brüdern Sam und Tom Christie (Christie Racing) vom vierten Platz in der zweiten Startreihe in Angriff nehmen.

In der vierten Reihe werden Wyssen/Hofer und der fünffache finnische Weltmeister Pekka Päivärinta und seine niederländische Beifahrerin Ilse de Haas (Bonovo Action) Aufstellung nehmen. Auf den folgenden Plätzen landeten der Brite Harry Payne und der Manxman Callum Crowe (Team 45 Racing), die beiden französischen Paare Claude Vinet/Christophe Pouillot (Vinet LKS Racing) und Philippe Le Bail/Serge Leveau (Auto - Terca), die beiden britischen Teams Kevin Cable/Charlie Richardson (LW Racing) und Rupert Archer/Steve Thomas (Hannafin Contractors) sowie die Franzosen Pierre Leguen/Leopold Rouby. Pech hatten das belgische Brüderpaar Cedric und Arnaud Pierard, die keine gezeitete Runde schafften.

Trainingszeiten, Qualifikation, Estoril

1. Stephen Kershaw/Ryan Charlwood (GB), 1:46,033 min. 2. Markus Schlosser/Marcel Fries (CH), 1:46,137. 3. Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F), 1:46,154. 4. Bennie Streuer/Kevin Kölsch (NL/D), 1:46,816. 5. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), 1:47,013. 6. Sam Christie/Tom Christie (GB), 1:47,303. 7. Lukas Wyssen/Thomas Hofer (CH), 1:47,524. 8. Pekka Päivärinta/Ilse de Haas (FIN/NL), 1:47,828. 9. Harry Payne/Callum Crowe (GB/GBM), 1:48,487. 10. Claude Vinet/Christophe Pouillot (F), 1:52,784. 11. Philippe Le Bail/Serge Leveau (F), 1:53,923. 12. Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), 1:54,253. 13. Rupert Archer/Steve Thomas (GB), 1:56,391. 14. Pierre Leguen/Leopold Rouby (F), 1:59,096.

Zeitplan Estoril (Ortszeit)

Samstag, 29.10.

11.50 – 12.00 Uhr Warm-up

16.35 Uhr Rennen 1

Sonntag, 30.10.

11.50 – 12.00 Uhr Warm-up

16.00 Uhr Rennen 2

WM-Stand (nach 14 von 16 Rennen)

1. Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F), 305 Punkte. 2. Markus Schlosser/Marcel Fries (CH), 254. 3. Stephen Kershaw/Ryan Charlwood (GB), 220. 4. Lukas Wyssen/Thomas Hofer (CH), 140. 5. Bennie Streuer/Kevin Kölsch (NL/D), 130. 6. Harry Payne/Callum Crowe (GB), 119. 7. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), 103. 8. Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), 79. 9. Tim Reeves/Kevin Rousseau (GB/F), 68. 10. Claude Vinet/Sébastien Arifon (F) 68. 11. Cédric Pierard/Arnaud Pierard (B) 45. 12. Sam Christie/Tom Christie (GB), 43. 13. Paul Leglise/Mélanie Farnier (F) 27. 14. Robb Biggs/Jake Lowther (GB), 26. 15. Pekka Päivärinta/Ilse de Haas, 22. 16. Pierre Leguen/Leopold Rouby (F), 22. 17. Philippe Gallerne/Jean-Philippe Bouchart (F) 18. 18. Philippe Le Bail/Serge Leveau (F) 18. 19. Peter Kimeswenger/Ondrej Sedlacek (A/CZ), 17. 20. Janez Remse/Manfred Wechselberger (SLO/A), 16. 21. Rupert Archer/Steve Thomas (GB), 14. 22. Markus Schwegler/Ondrej Kopecky (D/CZ), 10. 23. Stéphane Gadet/Tristan Gadet (F), 8.